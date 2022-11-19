19 Kasım 2022, Cumartesi
SED YARDIMI SORGULAMA | 2022 Kasım ayı SED yardımı yattı mı? SED yardım parası ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen SED yardımı ödemelerinde son dakika açıklaması geldi. Kasım ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak eden hak sahipleri, ödemelerin yatacağı tarihi araştırıyordu. Bakan Yanık, kasım ayı SED yardımı ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, 2022 Kasım ayı SED yardımı yattı mı? SED yardım parası ödemeleri ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 19.11.2022 12:15
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