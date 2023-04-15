TOKİ Arnavutköy kura çekilişi CANLI İZLE! | Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları... 15 Nisan 2023 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı!

TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF araştırmaları hız kazandı. 1 ila 19 Nisan aralığında gerçekleştirilecek olan TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekilişleri araştırılıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenmeyen TOKİ konutlarına ilgi daha da arttı. Peki TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu mu? İşte TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı!