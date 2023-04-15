15 Nisan 2023, Cumartesi
TOKİ Arnavutköy kura çekilişi CANLI İZLE! | Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları... 15 Nisan 2023 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı!
TOKİ Arnavutköy kura çekilişi canlı izle araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da Tuzla, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 2+1, 3+1 konut inşaatı gerçekleştirecek. Dar gelirli ailelere yönelik kolay ödeme avantajlı TOKİ kura çekilişleri büyük ilgi görüyor. Peki TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 15.04.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 10:12
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