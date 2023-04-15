15 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ Arnavutköy kura çekilişi CANLI İZLE! | Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları... 15 Nisan 2023 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı!

TOKİ Arnavutköy kura çekilişi CANLI İZLE! | Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları... 15 Nisan 2023 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı!

TOKİ Arnavutköy kura çekilişi canlı izle araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da Tuzla, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 2+1, 3+1 konut inşaatı gerçekleştirecek. Dar gelirli ailelere yönelik kolay ödeme avantajlı TOKİ kura çekilişleri büyük ilgi görüyor. Peki TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF yayımlandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 10:12
  • 1
  • 17
TOKİ Arnavutköy kura çekilişi CANLI İZLE! | Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları... 15 Nisan 2023 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı!

TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF araştırmaları hız kazandı. 1 ila 19 Nisan aralığında gerçekleştirilecek olan TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekilişleri araştırılıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenmeyen TOKİ konutlarına ilgi daha da arttı. Peki TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu mu? İşte TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
TOKİ Arnavutköy kura çekilişi CANLI İZLE! | Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları... 15 Nisan 2023 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı!

TOKİ 15 NİSAN ARNAVITKÖY CANLI İZLE!

  • 3
  • 17
TOKİ Arnavutköy kura çekilişi CANLI İZLE! | Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları... 15 Nisan 2023 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı!

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ Arnavutköy kura sonuçları tam liste henüz oluşmadı. 1 Nisan tarihinde başlayan kura çekilişlerinin 19 Nisan'da son bulmasıyla hak kazananlar isim listesi netleşecek.

  • 4
  • 17
TOKİ Arnavutköy kura çekilişi CANLI İZLE! | Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları... 15 Nisan 2023 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı!

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Tuzla kura sonuçlarını kura çekilişinin gerçekleştiği günün akşamında e-Devlet üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

  • 5
  • 17
TOKİ Arnavutköy kura çekilişi CANLI İZLE! | Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları... 15 Nisan 2023 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı!

KAÇ KONUT VERİLECEK?

*Emekliler %20: 50 bin konut

*Gençler %20: 50 bin konut