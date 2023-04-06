Nakdi olanın TOKİ beklemesine lüzum kalmadı! Halkbank Büyükşehirde 16.980 TL peşinatla müstakil ev satıyor!

TOKİ çıkmayınca farklı fırsatlara yönelenler ilaç gibi imkan Halkbank'tan geldi. Mülkiyet hakkı kendisine geçen konut, arsa, iş yeri gibi gayrimenkulleri uygun imkanlarla satışa sunan Halkbank'ın ilanları arasında en dikkat çekeni ise 566.000 TL'ye 121 metrekare alana sahip müstakil daire oldu. İşte merak edilenler...