06 Nisan 2023, Perşembe
Nakdi olanın TOKİ beklemesine lüzum kalmadı! Halkbank Büyükşehirde 16.980 TL peşinatla müstakil ev satıyor!
Ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar uygun fiyatlı konut sahibi olabilmek için farklı fırsatlar araştırmaya başladılar. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ hak sahipliği kazanamayanlar Halkbank üzerinden kampanyaları araştırmaya başladı. İşte 566.000 TL'ye müstakil ev fırsatına ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 06.04.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 17:06
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