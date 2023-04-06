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Nakdi olanın TOKİ beklemesine lüzum kalmadı! Halkbank Büyükşehirde 16.980 TL peşinatla müstakil ev satıyor!

Ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar uygun fiyatlı konut sahibi olabilmek için farklı fırsatlar araştırmaya başladılar. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ hak sahipliği kazanamayanlar Halkbank üzerinden kampanyaları araştırmaya başladı. İşte 566.000 TL'ye müstakil ev fırsatına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 06.04.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 17:06
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Nakdi olanın TOKİ beklemesine lüzum kalmadı! Halkbank Büyükşehirde 16.980 TL peşinatla müstakil ev satıyor!

TOKİ çıkmayınca farklı fırsatlara yönelenler ilaç gibi imkan Halkbank'tan geldi. Mülkiyet hakkı kendisine geçen konut, arsa, iş yeri gibi gayrimenkulleri uygun imkanlarla satışa sunan Halkbank'ın ilanları arasında en dikkat çekeni ise 566.000 TL'ye 121 metrekare alana sahip müstakil daire oldu. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nakdi olanın TOKİ beklemesine lüzum kalmadı! Halkbank Büyükşehirde 16.980 TL peşinatla müstakil ev satıyor!

Halkbank, mülkiyeti kendisine geçen konut, işyeri, arsa, tarla, dükkan gibi gayrimenkuller için beklenen yeni ilanları yayımlıyor. Bu ilanlar, bankadan satılık bahçeli müstakil köy evi, apartman dairesi, arsa, tarla, depo gibi taşınmaz ilanların tümüne erişim sağlıyor.

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Nakdi olanın TOKİ beklemesine lüzum kalmadı! Halkbank Büyükşehirde 16.980 TL peşinatla müstakil ev satıyor!

Halkbank, bu ilanlarla birlikte müşterilerine konut kredisi desteği de sunuyor. Halkbank Gayrimenkul Konut Kredisi Kampanyası kapsamında, bu evlerden almak isteyenler için 120 aya kadar vadeli konut kredisi desteği de sağlanıyor.

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Nakdi olanın TOKİ beklemesine lüzum kalmadı! Halkbank Büyükşehirde 16.980 TL peşinatla müstakil ev satıyor!

Söz konusu konut için kredi desteği almak isteyen kişilerin 16.980 bin TL peşinat ödemeleri durumunda kalan kısım için konut kredisi desteği de sağlanacak.

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Nakdi olanın TOKİ beklemesine lüzum kalmadı! Halkbank Büyükşehirde 16.980 TL peşinatla müstakil ev satıyor!

6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen büyük deprem felaketi sonrasında, 50 binden fazla kişinin kendi evlerinin enkazı altında kalarak hayatını kaybetmesi üzerine müstakil evlere olan ilgi arttı.