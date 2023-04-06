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İbn-i Sina'dan asırlık tavsiyeler | Bu besinleri tüketirseniz zımba gibi olursunuz! İşte altın değerinde reçete...
Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kadar kitap yazan İbn-i Sina'nın önerileri şu anda bile bilim insanlarının ağızlarını açık bıraktırıyor. Asırlar öncesinden verdiği reçetelerle günümüzde de sağlığınıza güç katmanız mümkün. Bu besinleri tüketirseniz zımba gibi olursunuz. İşte altın değerinde reçete...