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İbn-i Sina'dan asırlık tavsiyeler | Bu besinleri tüketirseniz zımba gibi olursunuz! İşte altın değerinde reçete...

Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kadar kitap yazan İbn-i Sina'nın önerileri şu anda bile bilim insanlarının ağızlarını açık bıraktırıyor. Asırlar öncesinden verdiği reçetelerle günümüzde de sağlığınıza güç katmanız mümkün. Bu besinleri tüketirseniz zımba gibi olursunuz. İşte altın değerinde reçete...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023 19:22 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 19:23
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İbn-i Sina’dan asırlık tavsiyeler | Bu besinleri tüketirseniz zımba gibi olursunuz! İşte altın değerinde reçete...

Müslüman coğrafyanın yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından biri olan İbn-i Sina'nın asırlar öncesinde yaptığı tavsiyeler hala geçerliliğini sürdürüyor. İbn-i Sina insan anatomisine dair değerli tavsiyelerde bulunarak sağlığınızı korumanıza yardımcı oluyor. İşte altın değerinde vücudunuzu zımba gibi yapacak besinler...

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İbn-i Sina’dan asırlık tavsiyeler | Bu besinleri tüketirseniz zımba gibi olursunuz! İşte altın değerinde reçete...

KABAK SUYU

İbn-i Sina günümüzde en çok görülen hastalıklardan biri olan yüksek tansiyona karşı kanı dengeleyen en güçlü besinin kabak suyu olduğunu söyler.

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İbn-i Sina’dan asırlık tavsiyeler | Bu besinleri tüketirseniz zımba gibi olursunuz! İşte altın değerinde reçete...

KURU ÜZÜM

Vücutta çeşitli nedenlerle görülen kemik ve kas ağrısı için günde bir avuç siyah kuru üzümün faydalı olduğunu vurguluyor. Özellikle son yıllarda koronavirüs gibi hastalıklar nedeniyle görülen vücut ağrıları için de uzmanların önerdiği besinlerden biridir.

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İbn-i Sina’dan asırlık tavsiyeler | Bu besinleri tüketirseniz zımba gibi olursunuz! İşte altın değerinde reçete...

ISIRGAN OTU

Boğaz ve akciğerlerideki mukoz azaldığında kişi nefes almakta zorlanır. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına yol açar. Nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri beraberinde gelir. İbn-i Sina bunu önlemenin en iyi yolunun ısırgan otu olduğunu söyler. Dokunulduğunda cilte ciddi kaşıntıya neden olan ısırgan otunun kaynatıp tüketerek boğaz ve akciğerlerdeki mukozların nem oranını artırır. Ayrıca ısırgan otu içerdiği ve ciltte yakıcı etki yapan madde sayesinde vücuttaki tüm virüslerin hücrelere ya da organlara yapışmasını önler.

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İbn-i Sina’dan asırlık tavsiyeler | Bu besinleri tüketirseniz zımba gibi olursunuz! İşte altın değerinde reçete...

ÇAM FISTIĞI

K vitamini bakımından zengin nadir besinlerden biri olan çam fıstığını özellikle kismi ya da yüz felci geçirmiş kişilerin tüketmesini tavsiye eder. C vitamini de içeren çam fıstığı felcin neden olduğu hücresel bozulmaları onarmaya yardımcı olur.