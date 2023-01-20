TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI | Antalya TOKİ MANAVGAT, ALANYA, SERİK kura çekilişi ne zaman? 2+1, 3+1 4.600 konut isim listesi

TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Antalya ilinde toplam 12 ilçede 2+1, 3+1 daire inşa edilecek. 18 Ocak Çarşamba itibarıyla ilk ilçe olan Merkez'de 4.600 konutun hak sahipleri belirlenecek. Peki TOKİ Antalya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kaş, Kemer ilçelerinin kura çekimi ne zaman? TOKİ Antalya Merkez 4.600 konut kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte merak edilenler...