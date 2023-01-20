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Haberler Galeri TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI | Antalya TOKİ MANAVGAT, ALANYA, SERİK kura çekilişi ne zaman? 2+1, 3+1 4.600 konut isim listesi

TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI | Antalya TOKİ MANAVGAT, ALANYA, SERİK kura çekilişi ne zaman? 2+1, 3+1 4.600 konut isim listesi

TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Antalya ilinde toplam 12 ilçede 2+1, 3+1 daire inşa edilecek. 18 Ocak Çarşamba itibarıyla ilk ilçe olan Merkez'de 4.600 konutun hak sahipleri belirlenecek. Peki TOKİ Antalya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kaş, Kemer ilçelerinin kura çekimi ne zaman? TOKİ Antalya Merkez 4.600 konut kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 10:25
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TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI | Antalya TOKİ MANAVGAT, ALANYA, SERİK kura çekilişi ne zaman? 2+1, 3+1 4.600 konut isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri devam ediyor. 18 Ocak itibarıyla TOKİ Antalya kura çekilişleri başlarken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki TOKİ Antalya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kaş, Kemer ilçelerinin kura çekimi ne zaman? TOKİ Antalya Merkez 4.600 konut kura sonuçları nereden öğrenilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI | Antalya TOKİ MANAVGAT, ALANYA, SERİK kura çekilişi ne zaman? 2+1, 3+1 4.600 konut isim listesi

TOKİ ANTALYA 20 OCAK KURA ÇEKİMİ İZLE!

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TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI | Antalya TOKİ MANAVGAT, ALANYA, SERİK kura çekilişi ne zaman? 2+1, 3+1 4.600 konut isim listesi

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Antalya çekilişi 18-22 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kuralar Merkez ilçesinde 13.00'da, diğer ilçelerde saat 10.00'da başlayacak. Çekiliş Mimar Sinan Kongre Merkezi Büyük Salonda yapılacak ve canlı yayın ile aktarılacak.

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TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI | Antalya TOKİ MANAVGAT, ALANYA, SERİK kura çekilişi ne zaman? 2+1, 3+1 4.600 konut isim listesi

İşte ilçe ilçe tarihler:

18 OCAK: MERKEZ

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TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI | Antalya TOKİ MANAVGAT, ALANYA, SERİK kura çekilişi ne zaman? 2+1, 3+1 4.600 konut isim listesi

20 OCAK: ALANYA, MANAVGAT, SERİK