MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 18 Ocak motorin (mazot), benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Salı günü uygulanan benzin zammının ardından bugün de motorin fiyatında artış yaşandı. Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmelerle hareketlilik yaşayan akaryakıt fiyatlarında tablo güncellendi. Araç sahipleri tarafından merak edilen güncel akaryakıt fiyatlarını yazımızda ele aldık. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatı ne kadar oldu? Motorin ve benzine zam var mı? İşte 18 Ocak motorin, benzzin ve LPG fiyatları...