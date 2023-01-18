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MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 18 Ocak motorin (mazot), benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Salı günü uygulanan benzin zammının ardından bugün de motorin fiyatında artış yaşandı. Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmelerle hareketlilik yaşayan akaryakıt fiyatlarında tablo güncellendi. Araç sahipleri tarafından merak edilen güncel akaryakıt fiyatlarını yazımızda ele aldık. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatı ne kadar oldu? Motorin ve benzine zam var mı? İşte 18 Ocak motorin, benzzin ve LPG fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:57
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MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 18 Ocak motorin mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleriyle gündeme geliyor. Bunun nedeni ise Brent petrol fiyatında yaşanan dalgalanma. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yükseliş yaşayan Brent petrol, akaryakıt fiyatlarında da değişikliğe neden oldu. Son olarak dün benzine gelen zammın ardından bugün motorinde fiyat artışı yaşandı Peki, 18 Ocak motorin (mazot), benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 18 Ocak motorin mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste

MOTORİNE ZAM GELDİ

Ocak ayının ilk yarısında fiyat değişimi göstermeyen motorine bugün 1,05 TL zam geldi. Dün ise benzinde 67 kuruş artış gerçekleşmişti.

Son fiyat değişiklikleri sonrası güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

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MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 18 Ocak motorin mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste

18 Ocak İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.34 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.16 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.89 TL

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MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 18 Ocak motorin mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste

18 Ocak Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 20.60 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.43 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.89 TL

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MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 18 Ocak motorin mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste

18 Ocak İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 20.55 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.50 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.69 TL