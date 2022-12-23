23 Aralık 2022, Cuma
TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman? 2022 Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 20 ARALIK-13 OCAK KURA TAKVİMİ...
TOKİ Antalya kura çekim tarihi başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ kura çekiminde 5. etap başladı. Antalya'da yaşayan vatandaşlar, kura sonuçlarının açıklanağı günü dört gözle bekliyor. Peki, TOKİ Antalya kura çekim sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte, TOKİ Antalya kura çekilişi hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 23.12.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 16:11
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