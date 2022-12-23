TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman? 2022 Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 20 ARALIK-13 OCAK KURA TAKVİMİ...

ANTALYA TOKİ ARSA KURA SONULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimleri başladı. Ancak Antalya TOKİ çekiliş tarihi henüz netlik kazanmadı.TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.