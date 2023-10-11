11 Ekim 2023, Çarşamba
TOKİ Ankara'da anahtar teslim 11 konutu duyurdu! 1000 TL peşinatla en yüksek 775.414 TL'ye 2+1 daire! 10-11-12-13 Ekim'de...
Konut sahibi olma hayali kuranlar için çekici fırsatlar sunuluyor. Toki'nin Ankara'da 2+1 daireler için başlattığı kampanya, ayda sadece 2.875 TL gibi hesaplı taksitlerle ev sahibi olma olanağı sağlıyor. Bu uygun fiyatlı konutlar, özellikle bütçe dostu bir seçenek arayanlar için cazip bir alternatif sunuyor. Ev sahibi olma hedefi kuranlar için bu tür kampanyalar, hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir adım olabilir. İşte başvuru detayları...
Giriş Tarihi: 11.10.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 22:29
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