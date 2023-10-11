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Haberler Galeri TOKİ Ankara'da anahtar teslim 11 konutu duyurdu! 1000 TL peşinatla en yüksek 775.414 TL'ye 2+1 daire! 10-11-12-13 Ekim'de...

TOKİ Ankara'da anahtar teslim 11 konutu duyurdu! 1000 TL peşinatla en yüksek 775.414 TL'ye 2+1 daire! 10-11-12-13 Ekim'de...

Konut sahibi olma hayali kuranlar için çekici fırsatlar sunuluyor. Toki'nin Ankara'da 2+1 daireler için başlattığı kampanya, ayda sadece 2.875 TL gibi hesaplı taksitlerle ev sahibi olma olanağı sağlıyor. Bu uygun fiyatlı konutlar, özellikle bütçe dostu bir seçenek arayanlar için cazip bir alternatif sunuyor. Ev sahibi olma hedefi kuranlar için bu tür kampanyalar, hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir adım olabilir. İşte başvuru detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 22:29
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TOKİ Ankara’da anahtar teslim 11 konutu duyurdu! 1000 TL peşinatla en yüksek 775.414 TL’ye 2+1 daire! 10-11-12-13 Ekim’de...

Konut sahibi olma isteğiyle yanıp tutuşanlar için oldukça cazip fırsatlar gün yüzüne çıkıyor. TOKİ, Ankara'da 2+1 daireler için başlattığı kampanya ile ayda sadece 2.875 TL gibi hesaplı taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyor. Bu bütçe dostu konutlar, özellikle ekonomik bir seçenek arayanlar için oldukça cazip bir alternatif sunuyor. 1000 TL başvuru bedeliyle kuraya katılmaya hak kazanabilirsiniz. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Ankara’da anahtar teslim 11 konutu duyurdu! 1000 TL peşinatla en yüksek 775.414 TL’ye 2+1 daire! 10-11-12-13 Ekim’de...

Ankara Çubuk Aşağıçavundur 484 Konut AGG Projesi kapsamında İdaremiz Stoğunda kalan 11 konut, kura yöntemiyle satışa sunuldu. Başvurular T. Halk Bankası Ankara Şubelerine 10-13 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak.

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TOKİ Ankara’da anahtar teslim 11 konutu duyurdu! 1000 TL peşinatla en yüksek 775.414 TL’ye 2+1 daire! 10-11-12-13 Ekim’de...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,
Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)

3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,
Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 34.000.00TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 34.000.00TL olması gerekmektedir.)

5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

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TOKİ Ankara’da anahtar teslim 11 konutu duyurdu! 1000 TL peşinatla en yüksek 775.414 TL’ye 2+1 daire! 10-11-12-13 Ekim’de...

Kura Tarihi: 20 Ekim 2023

Peşinat ve Vade Seçenekleri: % 25 peşinat bedeli için 180 ay vade

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TOKİ Ankara’da anahtar teslim 11 konutu duyurdu! 1000 TL peşinatla en yüksek 775.414 TL’ye 2+1 daire! 10-11-12-13 Ekim’de...

KONUT BELİRLEME KURASI:

1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile belirlenecektir.

3. Kura sırasında 11 adet yedek hak sahibi belirlenecektir.

4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

5. Konutların tamamı için Engelli vatandaşlarımız arasından hak sahipleri kura ile belirlenecektir.

6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.