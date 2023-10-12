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16 milyon emekliye enflasyonla beraber refah payı! Ev kadınlarına emeklilik geliyor | Milyonlara erken emeklilik fırsatı
Emeklilere 5 bin liralık ikramiye müjdesinin ardından 85 milyonun hayatına dokunan, ev kadınlarına emeklilik, yeni istihdam fırsatları, çalışma hayatında yeni uygulamalar devreye giriyor. 5 bin liralık ikramiye 15 Kasım'dan önce hesaba yatacak. Sosyal destek projeleri yaşama geçecek, sanat etkinliklerinde indirim yapılacak. Ev kadınlarına emeklilik imkânı sağlanacak.