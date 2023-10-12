16 milyon emekliye enflasyonla beraber refah payı! Ev kadınlarına emeklilik geliyor | Milyonlara erken emeklilik fırsatı

YASAL HAZIRLIK TAMAMLANDI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekliye 5 bin liralık ikramiyeye ilişkin yasal düzenlemeyi tamamladı. AK Parti Grubunca Meclis'e sunulacak düzenleme kapsamında 12.5 milyon emekliye 61 milyar liralık ödeme gerçekleştirilecek.