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Haberler Galeri 16 milyon emekliye enflasyonla beraber refah payı! Ev kadınlarına emeklilik geliyor | Milyonlara erken emeklilik fırsatı

16 milyon emekliye enflasyonla beraber refah payı! Ev kadınlarına emeklilik geliyor | Milyonlara erken emeklilik fırsatı

Emeklilere 5 bin liralık ikramiye müjdesinin ardından 85 milyonun hayatına dokunan, ev kadınlarına emeklilik, yeni istihdam fırsatları, çalışma hayatında yeni uygulamalar devreye giriyor. 5 bin liralık ikramiye 15 Kasım'dan önce hesaba yatacak. Sosyal destek projeleri yaşama geçecek, sanat etkinliklerinde indirim yapılacak. Ev kadınlarına emeklilik imkânı sağlanacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 12.10.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 06:34
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16 milyon emekliye enflasyonla beraber refah payı! Ev kadınlarına emeklilik geliyor | Milyonlara erken emeklilik fırsatı

Tek seferlik, dul ve yetimlerin de yararlanacağı 5 bin liralık ikramiye 15 Kasım'dan önce emeklilerin hesabında olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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16 milyon emekliye enflasyonla beraber refah payı! Ev kadınlarına emeklilik geliyor | Milyonlara erken emeklilik fırsatı

Emeklilere sosyal destek projeleri yaşama geçecek, kültür sanat etkinliklerinde indirim yapılacak, kamu yararına çalışma imkanı sunulacak.

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16 milyon emekliye enflasyonla beraber refah payı! Ev kadınlarına emeklilik geliyor | Milyonlara erken emeklilik fırsatı

Ev kadınlarına emeklilik imkanı sağlanacak, sigorta priminin üçte birini devlet ödeyecek, emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek. Bağ-Kur'luların prim günü düşecek, 5 yıl erken emeklilik imkanı sağlanacak. Emekliler yılbaşında enflasyon farkıyla birlikte refah payı alacak, yapılacak zam yüzde 50'ye ulaşacak.

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16 milyon emekliye enflasyonla beraber refah payı! Ev kadınlarına emeklilik geliyor | Milyonlara erken emeklilik fırsatı

YASAL HAZIRLIK TAMAMLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekliye 5 bin liralık ikramiyeye ilişkin yasal düzenlemeyi tamamladı. AK Parti Grubunca Meclis'e sunulacak düzenleme kapsamında 12.5 milyon emekliye 61 milyar liralık ödeme gerçekleştirilecek.

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16 milyon emekliye enflasyonla beraber refah payı! Ev kadınlarına emeklilik geliyor | Milyonlara erken emeklilik fırsatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üzerindeki çalıştıkları milyonları ilgilendiren dosyalara ilişkin bilgi verdi. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında devrim niteliğindeki yeni adımlar şöyle: