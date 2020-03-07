Resmi gazetede yayımlandı! Artık para transferi yaparken...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) para ve kıymetli maden transfer işlem ücretlerine sınır getirilmesini de içeren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi.
Giriş Tarihi: 07.03.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 16:06
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.
Bugünkü Resmi Gazete'de ise, TCMB tarafından Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği yayımlandı.
Bu tebliğ, kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirliyor.
Kağıt üzerinde düzenlenecek sözleşmelerde, "Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım." şeklindeki ibarenin finansal tüketici tarafından yazılmasının sağlanması zorunluluğu, görme engelli tüketicilerde aranmayacak.
Tebliğin ücretlerin değiştirilmesi bölümüne göre, ücret ve parasal sınırlar her yıl azami, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılarak kuruluşların internet sitesinde ilan edilecek.