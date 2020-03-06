TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekilişi 6 Mart'ta gerçekleştiriliyor. İlk kuralar 2+1 için saat 11.00'de başladı. En çok başvuru alan illerden biri olan Ankara'da kura heyecanı yaşayan vatandaşlar sonuçlara kilitlendi. Peki, TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...