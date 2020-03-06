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TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama

TOKİ Ankara Sincan kura çekilişi bugün yapılıyor. TOKİ'nin takvimine göre, Sincan Saraycık'ta yapılacak 2 bin 300 konutun 2+1 kurası saat 11.00'da başladı. 3+1 kurası ise saat 14.00'de yapılacak. 2+1 konutlar için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. Peki, TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 06.03.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 11:12
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TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama

TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekilişi 6 Mart'ta gerçekleştiriliyor. İlk kuralar 2+1 için saat 11.00'de başladı. En çok başvuru alan illerden biri olan Ankara'da kura heyecanı yaşayan vatandaşlar sonuçlara kilitlendi. Peki, TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

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TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama

TOKİ ANKARA SİNCAN 2+1 KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Ankara Sincan'da yapılacak 2+1 konutlar için kura çekilişi saat 11.00'da başladı. Kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama
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TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama

KURA ÇEKİLİŞİ

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.