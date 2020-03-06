TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama
TOKİ Ankara Sincan kura çekilişi bugün yapılıyor. TOKİ'nin takvimine göre, Sincan Saraycık'ta yapılacak 2 bin 300 konutun 2+1 kurası saat 11.00'da başladı. 3+1 kurası ise saat 14.00'de yapılacak. 2+1 konutlar için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. Peki, TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 06.03.2020 11:05Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 11:12