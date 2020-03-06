BİM'den sürpriz! Cuma kampanyasına yoğun ilgi! 6 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM marketlerin bu cuma günü başlattığı indirimli ürünler listesine yoğun ilgi gösteriliyor. Sabah saatlerinden itibaren marketlere akın eden vatandaşlar kampanyalı ürünleri kaçırmak istemiyorlar. Yayımlanan katalogda çocuk ve bebek ürünlerine ağırlık verildiği görülüyor. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM kampanyasını sizler için derledik. İşte 6 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 06.03.2020 10:45Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 10:49