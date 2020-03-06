BİM'den sürpriz! Cuma kampanyasına yoğun ilgi! 6 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Teknoloji ile bebek ürünlerinin dikkat çektiği BİM kataloğu dolu dolu bir şekilde müşterilerin beğenisine sunuldu. Bugünden itibaren bir hafta süreyle raflarda yerini alacak bu indirimlerin neler olduğunu merak edenler için güncel bilgileri sayfamızda derledik. Peki, BİM'de cuma indirimleri neler? Cuma kampanyaları hangi ürünlerden oluşuyor? İtşe 6 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...