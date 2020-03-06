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BİM'den sürpriz! Cuma kampanyasına yoğun ilgi! 6 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM marketlerin bu cuma günü başlattığı indirimli ürünler listesine yoğun ilgi gösteriliyor. Sabah saatlerinden itibaren marketlere akın eden vatandaşlar kampanyalı ürünleri kaçırmak istemiyorlar. Yayımlanan katalogda çocuk ve bebek ürünlerine ağırlık verildiği görülüyor. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM kampanyasını sizler için derledik. İşte 6 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 06.03.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 10:49
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BİM'den sürpriz! Cuma kampanyasına yoğun ilgi! 6 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Teknoloji ile bebek ürünlerinin dikkat çektiği BİM kataloğu dolu dolu bir şekilde müşterilerin beğenisine sunuldu. Bugünden itibaren bir hafta süreyle raflarda yerini alacak bu indirimlerin neler olduğunu merak edenler için güncel bilgileri sayfamızda derledik. Peki, BİM'de cuma indirimleri neler? Cuma kampanyaları hangi ürünlerden oluşuyor? İtşe 6 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

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BİM'den sürpriz! Cuma kampanyasına yoğun ilgi! 6 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 MART 2020)

Huawei Y5 2019 Cep Telefonu

• Mediatek MT6761 2,0 GHz Quad Core
• Yüz Tanıma
• Çift Sim Kart
• Batarya 3020 mAh
• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB
• Arka Kamera 13 MP, Ön Kamera 5 MP
• 2 Yıl Huawei Türkiye Garantilidir

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BİM'den sürpriz! Cuma kampanyasına yoğun ilgi! 6 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 MART 2020)

LG K11 Cep Telefonu

• 5.3" ekran 720x1280px Ekran Çözünürlüğü
• Arttırılabilir Hafıza 256 gb'a kadar
• 1,5 GHz Quad Core + 1,0 GHz Quad Core
• Batarya 3000 mAh
• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB
• Arka Kamera 13 MP, Ön Kamera 8 MP
• Parmak İzi Sensörü
Android İşletim Sistemi 7.1.2 (Nougat)
• 2 yıl LG Türkiye Garantilidir

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BİM'den sürpriz! Cuma kampanyasına yoğun ilgi! 6 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 MART 2020)

2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu

• ~24 saatten fazla dinleme süresi
• ~18 saate kadar konuşma süresi
• Hüzmeleme özellikli çift mikrofon
• Otomatik açılma, otomatik bağlanma
• "Hey Siri" diyerek veya çift dokunuş özelliğini etkinleştirerek Siri'ye hızlı erişim
• Aygıtlar arasında hızlı ve kolay geçiş
• Apple Türkiye Garantilidir

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BİM'den sürpriz! Cuma kampanyasına yoğun ilgi! 6 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 MART 2020)

32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon Dijitsu

• HD çözünürlük (1366x768)
• Usb-Video
• Class A enerji tüketimi