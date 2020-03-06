Bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?

Emekli banka promosyon ücretleri belli oluyor. İlk olarak Ziraat Bankası'nın ardından özel bankalarda promosyon açıklaması yapmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokol ile emekli maaşını 3 yıl boyunca istediği bankadan alma taahhüdü veren emekliler, promosyon ödemesi alabilecek. Peki, bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 06.03.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 11:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL