06 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?

Emekli banka promosyon ücretleri belli oluyor. İlk olarak Ziraat Bankası'nın ardından özel bankalarda promosyon açıklaması yapmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokol ile emekli maaşını 3 yıl boyunca istediği bankadan alma taahhüdü veren emekliler, promosyon ödemesi alabilecek. Peki, bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 06.03.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 11:55
  • 1
  • 22
Bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?

Emekli promosyon ücretleri belli oluyor. Yaklaşık 13 milyon emeklinin heyecanla beklediği promosyon ücretleri konusunda bankalardan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar promosyon ücretlerini açıklıyor. Emeklilerin büyük merakla araştırdığı promosyon ücretleri konusunda son gelişmeleri derledik. Peki, bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

  • 2
  • 22
Bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Yapılan anlaşmaya göre, 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödenecek. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak.

  • 3
  • 22
Bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak.

  • 4
  • 22
Bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.

  • 5
  • 22
Bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?

ING BANK

500, 625, 750 lira ödeyecek. Ayrıca ING banka kartı ile 750 lira alışveriş ya da fatura ödemesi yapılan her ay için 50 lira nakit ödeme verecek. Böylece emekliler 3 yılda 2 bin 250 lira promosyon alabilecek.