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TOKİ ANKARA KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: 5. etap kura takvimi belli oldu mu? Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihlerde?

Son dakika haberi... TOKİ 5. etap kura takvimi belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişlerinde yeni iller belli oldu. Aralarında Ankara'nın da bulunduğu o iller hangileri?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 13:08
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TOKİ ANKARA KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: 5. etap kura takvimi belli oldu mu? Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihlerde?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde toplam 250 bin konutun hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. 5. etap kura takviminin de açıklanmasıyla beraber merakla beklenen şehirlerden biri olan Ankara TOKİ kura çekim tarihi de netleşmiş oldu. Peki TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi ne zaman? İşte TOKİ 5. etap kura takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ANKARA KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: 5. etap kura takvimi belli oldu mu? Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihlerde?

TOKİ ANKARA KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının tamamlandığını belirttiği resmî sosyal medya paylaşımında "'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor, Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

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TOKİ ANKARA KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: 5. etap kura takvimi belli oldu mu? Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihlerde?

Açıklamada, kategori bazında 1893 şehit ailesi ve gazi, 7 bin 394 engelli vatandaş, 21 bin 460 emekli, 36 bin 881 genç ve 25 bin 764 diğer kategorideki vatandaşın asil ve yedek olarak hak sahibi olduğu bildirildi. 5. etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için gerçekleştirilecek.

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TOKİ ANKARA KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: 5. etap kura takvimi belli oldu mu? Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihlerde?

5. ETAP KURA TAKVİMİ

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

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TOKİ ANKARA KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: 5. etap kura takvimi belli oldu mu? Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihlerde?

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut