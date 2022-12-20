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TOKİ ANKARA KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: 5. etap kura takvimi belli oldu mu? Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihlerde?
Son dakika haberi... TOKİ 5. etap kura takvimi belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişlerinde yeni iller belli oldu. Aralarında Ankara'nın da bulunduğu o iller hangileri?