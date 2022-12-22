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2023 STAJYER Maaşları kaç TL oldu? Staj Ücretlerine ne kadar zam geldi? Asgari Ücret zammı sonrası Stajyer MAAŞLARI
Asgari ücret zammı ile beraber stajyer maaşları da aynı oran doğrultusunda artmakta. Bugün saat 13.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 asgari ücret zam oranını açıkladı. Merakla beklenen 2023 asgari ücret zam oranının belli olmasıyla birlikte vatandaşlar stajyer maaşlarını araştırmaya başladı. Peki staj ücretlerine ne kadar zam geldi? 2023 stajyer maaşları kaç TL oldu?