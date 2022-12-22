2023 STAJYER Maaşları kaç TL oldu? Staj Ücretlerine ne kadar zam geldi? Asgari Ücret zammı sonrası Stajyer MAAŞLARI

2023 STAJYER MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Staj yapan gençlere ödenen en düşük ücret 20'den az personeli olan yerlerde 825,05, daha çok personeli olan yerlerde bin 650 lira. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine ise en az 2 bin 750 lira ödeniyor. Bu ücretler de yeni asgari ücretle yükselecek.