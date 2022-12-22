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Haberler Galeri 2023 STAJYER Maaşları kaç TL oldu? Staj Ücretlerine ne kadar zam geldi? Asgari Ücret zammı sonrası Stajyer MAAŞLARI

2023 STAJYER Maaşları kaç TL oldu? Staj Ücretlerine ne kadar zam geldi? Asgari Ücret zammı sonrası Stajyer MAAŞLARI

Asgari ücret zammı ile beraber stajyer maaşları da aynı oran doğrultusunda artmakta. Bugün saat 13.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 asgari ücret zam oranını açıkladı. Merakla beklenen 2023 asgari ücret zam oranının belli olmasıyla birlikte vatandaşlar stajyer maaşlarını araştırmaya başladı. Peki staj ücretlerine ne kadar zam geldi? 2023 stajyer maaşları kaç TL oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 14:06
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2023 STAJYER Maaşları kaç TL oldu? Staj Ücretlerine ne kadar zam geldi? Asgari Ücret zammı sonrası Stajyer MAAŞLARI

Stajyer maaşları 2023'te ne kadar, kaç TL olacak sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Asgari ücret zammının açıklanmasının hemen ardından stajyer ücretleri araştırılmaya başlandı. Asgari ücret stajyer maaşları, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı gibi birçok ücreti doğrudan etkilemekte.. Peki staj ücretlerine ne kadar zam geldi? 2023 stajyer maaşları kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 STAJYER Maaşları kaç TL oldu? Staj Ücretlerine ne kadar zam geldi? Asgari Ücret zammı sonrası Stajyer MAAŞLARI

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR KAÇ TL OLDU?

Bakan Bilgin ve TİSK Başkanı Akkol ile birlikte açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı itibarıyla geçerli olacak olan net asgari ücreti 8 bin 506 TL olarak duyurdu.

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2023 STAJYER Maaşları kaç TL oldu? Staj Ücretlerine ne kadar zam geldi? Asgari Ücret zammı sonrası Stajyer MAAŞLARI

STAJ ÜCRETLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret artış oranı kadar yükselecek. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor.

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2023 STAJYER Maaşları kaç TL oldu? Staj Ücretlerine ne kadar zam geldi? Asgari Ücret zammı sonrası Stajyer MAAŞLARI

STAJYER MAAŞLARI KAÇ TL?

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle yükselecek. Bu rakam 20'den az çalışanı olan iş yerlerinde 825 lira, 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 1650 lira olarak uygulanmakta.

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2023 STAJYER Maaşları kaç TL oldu? Staj Ücretlerine ne kadar zam geldi? Asgari Ücret zammı sonrası Stajyer MAAŞLARI

2023 STAJYER MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Staj yapan gençlere ödenen en düşük ücret 20'den az personeli olan yerlerde 825,05, daha çok personeli olan yerlerde bin 650 lira. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine ise en az 2 bin 750 lira ödeniyor. Bu ücretler de yeni asgari ücretle yükselecek.