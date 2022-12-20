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Haberler Galeri Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Ayaş, Bala, Beypazarı Gölbaşı kura sonuçları NASIL ÖĞRENİLİR? TOKİ Ankara 18.450 konut kura çekilişi...

Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Ayaş, Bala, Beypazarı Gölbaşı kura sonuçları NASIL ÖĞRENİLİR? TOKİ Ankara 18.450 konut kura çekilişi...

TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi belli oldu. Merakla beklenen illerden biri olan TOKİ Ankara kura sonuçları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyordu. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da toplam 18.450 konut inşa edilecek. Ayaş, Bala, Beypazarı, Çalıdere, Etimesgut, Polatlı gibi ilçelerde yapılacak olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahipleri ne zaman belli olacak. İşte TOKİ Ankara kura çekilişi detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:21
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Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Ayaş, Bala, Beypazarı Gölbaşı kura sonuçları NASIL ÖĞRENİLİR? TOKİ Ankara 18.450 konut kura çekilişi...

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Ankara'da toplam 18 bin 450 konut inşa edilecek. Ankaralılar beklediği cevaba TOKİ 5. etap kura takvimi ile kavuştu. TOKİ Ankara kura çekilişi ocak ayında başlayacak. Sosyal konutlar Ankara'da Ayaş, Bala, Beypazarı, Çalıdere, Etimesgut, Polatlı gibi ilçelerde yapılacak. Peki TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Ankara kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Ayaş, Bala, Beypazarı Gölbaşı kura sonuçları NASIL ÖĞRENİLİR? TOKİ Ankara 18.450 konut kura çekilişi...

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Ankara 18.450 konutun belirleneceği kura çekimi 02-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleşcek. Kura çekilişinin saat 10:00'da başlaması beklenmekte.

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Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Ayaş, Bala, Beypazarı Gölbaşı kura sonuçları NASIL ÖĞRENİLİR? TOKİ Ankara 18.450 konut kura çekilişi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının tamamlandığını belirttiği resmî sosyal medya paylaşımında "'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor, Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Ayaş, Bala, Beypazarı Gölbaşı kura sonuçları NASIL ÖĞRENİLİR? TOKİ Ankara 18.450 konut kura çekilişi...

Açıklamada, kategori bazında 1893 şehit ailesi ve gazi, 7 bin 394 engelli vatandaş, 21 bin 460 emekli, 36 bin 881 genç ve 25 bin 764 diğer kategorideki vatandaşın asil ve yedek olarak hak sahibi olduğu bildirildi. 5. etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için gerçekleştirilecek.

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Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Ayaş, Bala, Beypazarı Gölbaşı kura sonuçları NASIL ÖĞRENİLİR? TOKİ Ankara 18.450 konut kura çekilişi...

HANGİ İLÇELERDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

*Ayaş 4. etap 300 konut

*Bala 3. etap 160 konut

*Beypazarı 150 konut