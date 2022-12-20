HaberlerGaleriAnkara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Ayaş, Bala, Beypazarı Gölbaşı kura sonuçları NASIL ÖĞRENİLİR? TOKİ Ankara 18.450 konut kura çekilişi...
Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Ayaş, Bala, Beypazarı Gölbaşı kura sonuçları NASIL ÖĞRENİLİR? TOKİ Ankara 18.450 konut kura çekilişi...
TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi belli oldu. Merakla beklenen illerden biri olan TOKİ Ankara kura sonuçları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyordu. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da toplam 18.450 konut inşa edilecek. Ayaş, Bala, Beypazarı, Çalıdere, Etimesgut, Polatlı gibi ilçelerde yapılacak olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahipleri ne zaman belli olacak. İşte TOKİ Ankara kura çekilişi detayları...