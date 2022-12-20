Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Ayaş, Bala, Beypazarı Gölbaşı kura sonuçları NASIL ÖĞRENİLİR? TOKİ Ankara 18.450 konut kura çekilişi...

Açıklamada, kategori bazında 1893 şehit ailesi ve gazi, 7 bin 394 engelli vatandaş, 21 bin 460 emekli, 36 bin 881 genç ve 25 bin 764 diğer kategorideki vatandaşın asil ve yedek olarak hak sahibi olduğu bildirildi. 5. etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için gerçekleştirilecek.