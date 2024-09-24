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Çalışan emekliler için yeni düzenleme yolda! SGK’da yeni dönem

2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ile emeklilere yönelik yeni düzenlemeler netleşti. Tartışılan konular arasında ikinci bir emeklilik yer aldı. Ekonomi bürokrasisi, sosyal güvenlik sisteminde bir denge kurabilmek adına birçok farklı seçeneği değerlendirmeye aldı. Bu seçenekler arasında en çok dikkat çeken, çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası primi alınması formülü oldu. Yetkililer, bu formül üzerinde alternatif seçenekleri de masaya yatırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.09.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:39
Çalışan emekliler için yeni düzenleme yolda! SGK’da yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlanan OVP, bir yandan 2025-2027 yıllarını kapsayan ekonomideki üç yıllık yol haritasını çizerken, diğer yandan sosyal güvenlik sistemi ile emeklilik düzenlemelerini de ortaya koymuştu. Programda; 2025'in ikinci çeyreğinde alınacak önlemler "Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir" cümlesiyle ifade edilmişti.

Çalışan emekliler için yeni düzenleme yolda! SGK’da yeni dönem

Hürriyet Gazetesi'nin bugün gündeme getirdiği habere göre, tartışılan öneriler arasında emekli olup çalışmaya devam edenlerden belli bir yaşa kadar genel sağlık sigortası primi alınması öne çıkıyor.

Çalışan emekliler için yeni düzenleme yolda! SGK’da yeni dönem

Çalışanlardan Yüzde 12.5'lik Prim Kesintisi Yapılacak

Hâlihazırda, emeklilik yaşına kadar çalışanlardan yüzde 12.5 oranında genel sağlık sigortası primi kesiliyor. Bu primin yüzde 7.5'u işveren, yüzde 5'i ise çalışan tarafından karşılanıyor. Ancak emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için sadece sosyal güvenlik destek primi ödeniyor, herhangi bir genel sağlık sigortası primi ödemesi yapılmıyor.

Çalışan emekliler için yeni düzenleme yolda! SGK’da yeni dönem

Yeni düzenleme kapsamında ise bu durumun değiştirilmesi amaçlanıyor. Belli bir yaşa kadar çalışmaya devam eden emeklilerden genel sağlık sigortası priminin alınmasını öngörüyor.

Çalışan emekliler için yeni düzenleme yolda! SGK’da yeni dönem

Yaş Sınırı Üzerindeki Çalışmalar Sürüyor

Düzenlemenin yaş sınırının henüz belirlenmemiş olmasıyla birlikte, çalışanın maaşından kesilecek prim miktarı ve işçi-işveren dengesi gibi konular da tartışılmaya devam ediyor. Yetkililer, sosyal güvenlik sisteminde dengenin sağlanması ve çalışma hayatının yeni koşullara uyum sağlaması için bu tür düzenlemelerin gerektiğini vurguluyor.