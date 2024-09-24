24 Eylül 2024, Salı
Çalışan emekliler için yeni düzenleme yolda! SGK’da yeni dönem
2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ile emeklilere yönelik yeni düzenlemeler netleşti. Tartışılan konular arasında ikinci bir emeklilik yer aldı. Ekonomi bürokrasisi, sosyal güvenlik sisteminde bir denge kurabilmek adına birçok farklı seçeneği değerlendirmeye aldı. Bu seçenekler arasında en çok dikkat çeken, çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası primi alınması formülü oldu. Yetkililer, bu formül üzerinde alternatif seçenekleri de masaya yatırdı.
Giriş Tarihi: 24.09.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:39