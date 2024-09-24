Çalışan emekliler için yeni düzenleme yolda! SGK’da yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlanan OVP, bir yandan 2025-2027 yıllarını kapsayan ekonomideki üç yıllık yol haritasını çizerken, diğer yandan sosyal güvenlik sistemi ile emeklilik düzenlemelerini de ortaya koymuştu. Programda; 2025'in ikinci çeyreğinde alınacak önlemler "Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir" cümlesiyle ifade edilmişti.