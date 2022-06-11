TOKİ Ankara konut projesi hayata geçiyor! 89 bin 714 konut Ankaralılar ile buluşuyor! İlçeler ve tarihler belli oldu

TOKİ Ankara konut projesi ne zaman? TOKİ tarafından Ankara'da hayata geçirilecek 89 bin 714 konut için ihale tarihleri belli oldu. Yatay mimarı esas alınarak inşaa edilecek konut projesi ile mahalle kültürü yaşatılacak. Öte yandan Ankara'da toplamda 14 millet bahçesinin yapımı planlandı. 10 millet bahçesinin inşaatı devam ederken, 3 millet bahçesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.06.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 13:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL