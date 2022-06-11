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Haberler Galeri TOKİ Ankara konut projesi hayata geçiyor! 89 bin 714 konut Ankaralılar ile buluşuyor! İlçeler ve tarihler belli oldu

TOKİ Ankara konut projesi hayata geçiyor! 89 bin 714 konut Ankaralılar ile buluşuyor! İlçeler ve tarihler belli oldu

TOKİ Ankara konut projesi ne zaman? TOKİ tarafından Ankara'da hayata geçirilecek 89 bin 714 konut için ihale tarihleri belli oldu. Yatay mimarı esas alınarak inşaa edilecek konut projesi ile mahalle kültürü yaşatılacak. Öte yandan Ankara'da toplamda 14 millet bahçesinin yapımı planlandı. 10 millet bahçesinin inşaatı devam ederken, 3 millet bahçesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 13:03
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TOKİ Ankara konut projesi hayata geçiyor! 89 bin 714 konut Ankaralılar ile buluşuyor! İlçeler ve tarihler belli oldu

TOKİ'nin Ankara'da yeni projeler hayata geçiyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Gölbaşı ve Çubuk ilçelerinde yapılacak yeni konut projelerinin ihale tarihleri belli oldu. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'nin Ankara konut projesi hakkında detaylar merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Ankara konut projesi hayata geçiyor! 89 bin 714 konut Ankaralılar ile buluşuyor! İlçeler ve tarihler belli oldu

TOKİ ANKARA KONUT PROJESİ İHALE NE ZAMAN?

TOKİ'nin Ankara Gölbaşı Gerder mahallesinde yapılacak 545 konut ve 18 dükkanlı ticaret merkezinin ihalesi 24 Ağustos'ta, Çubuk ilçesinde inşa edilecek 503 konut ve 12 dükkanının ihalesi ise 26 Temmuz tarihinde yapılacak.

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TOKİ Ankara konut projesi hayata geçiyor! 89 bin 714 konut Ankaralılar ile buluşuyor! İlçeler ve tarihler belli oldu

YATAY MİMARI ESAS ALINDI

Yatay mimarinin esas alındığı Gölbaşı projesinde konutların yükseklikleri zemin+3 olacak. Ankara Gölbaşı projesiyle sosyal donatıları, spor ve oyun alanı, parkı ve peyzajıyla yeni bir yaşam alanı oluşacak.

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TOKİ Ankara konut projesi hayata geçiyor! 89 bin 714 konut Ankaralılar ile buluşuyor! İlçeler ve tarihler belli oldu

MAHALLE KÜLTÜRÜ YAŞAYACAK

503 konutun yapılacağı Çubuk projesinde ise mahalle kültürü yaşayacak. Esnafla vatandaşların iç içe olacağı projenin zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, ahşap görünümlü cephe kaplamaları uygulanacak.

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TOKİ Ankara konut projesi hayata geçiyor! 89 bin 714 konut Ankaralılar ile buluşuyor! İlçeler ve tarihler belli oldu

TOKİ'DEN BAŞKENTE 89 BİN 714 KONUT

TOKİ tarafından Ankara'da toplamda 89 bin 714 konut projelendirildi. Bu konutların 82 bin 425'i tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilirken 7.300 konutun inşaatı devam ediyor.