Motorine ve benzine zam var mı? 12 Haziran Pazar günü akaryakıt zammı olacak mı? Mazota zam gelecek mi?

Son dakika... Benzine ve motorine zam var mı? Dünya genelinde akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası güncel fiyatlar yakından takip ediliyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 lira 18 kuruş, LPG'de ise 54 kuruş fiyat artışı yapıldı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, motorine ve benzine zam var mı? 12 Haziran Pazar günü akaryakıt zammı olacak mı? Mazota zam gelecek mi? İşte son gelişmeler...