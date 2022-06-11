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Motorine ve benzine zam var mı? 12 Haziran Pazar günü akaryakıt zammı olacak mı? Mazota zam gelecek mi?

Son dakika... Benzine ve motorine zam var mı? Dünya genelinde akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası güncel fiyatlar yakından takip ediliyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 lira 18 kuruş, LPG'de ise 54 kuruş fiyat artışı yapıldı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, motorine ve benzine zam var mı? 12 Haziran Pazar günü akaryakıt zammı olacak mı? Mazota zam gelecek mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2022 16:43
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Motorine ve benzine zam var mı? 12 Haziran Pazar günü akaryakıt zammı olacak mı? Mazota zam gelecek mi?

Motorine ve benzine zam var mı? Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Benzin grubunda 2 Haziran'da yaşanan 1 lira 22 kuruş zammın ardından 11 Haziran'da 2 lira 18 kuruş artış yapıldı. Motorin grubunda ise 1 lira 49 kuruş artış yapılmıştı. Bugünkü akaryakıt zammının ardından motorine zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, motorine ve benzine zam var mı? 12 Haziran Pazar günü akaryakıt zammı olacak mı? Mazota zam gelecek mi? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Motorine ve benzine zam var mı? 12 Haziran Pazar günü akaryakıt zammı olacak mı? Mazota zam gelecek mi?

MOTORİNE VE BENZİNE ZAM VAR MI?

11 Haziran'da benzine 2 lira 18 kuruş, oto gaza ise 54 kuruş zam yapıldı. 12 Haziran Pazar günü benzin, mazot ve LPG fiyatlarında zam beklenmiyor

İşte 11 Haziran tarihli güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları:

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Motorine ve benzine zam var mı? 12 Haziran Pazar günü akaryakıt zammı olacak mı? Mazota zam gelecek mi?

11 Haziran İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 28.45 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 27.90 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 12.42 TL

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Motorine ve benzine zam var mı? 12 Haziran Pazar günü akaryakıt zammı olacak mı? Mazota zam gelecek mi?

11 Haziran Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 28.54 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 27.99 TL

Ankara LPG litre fiyatı 12.44 TL

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Motorine ve benzine zam var mı? 12 Haziran Pazar günü akaryakıt zammı olacak mı? Mazota zam gelecek mi?

11 Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 28.55 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 28.00 TL

İzmir LPG litre fiyatı 12.13 TL