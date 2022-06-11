11 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul Finans Merkezi'nin yüzde 81'i tamamlandı! Havadan böyle görüntülendi

İstanbul Finans Merkezi'nin yüzde 81'i tamamlandı! Havadan böyle görüntülendi

İstanbul'u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlayan ve yılın son çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenen İstanbul Finans Merkezi'nde çalışmalar tüm hızıyla yürütülüyor. Son hali havadan ve yerden görüntülenen merkezde, 1,4 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik AVM, 2 bin 100 kişilik konferans ve gösteri merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı otel ve 26 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Giriş Tarihi: 11.06.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 11:38
  • 1
  • 22
İstanbul Finans Merkezi’nin yüzde 81’i tamamlandı! Havadan böyle görüntülendi

İstanbul'u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlayan İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) yüzde 81'i tamamlanırken, kısa süre içerisinde kiralamaların başlaması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
İstanbul Finans Merkezi’nin yüzde 81’i tamamlandı! Havadan böyle görüntülendi

Nitelikli ve çok boyutlu bir finansal hizmetler ekosistemi yaratmayı hedefleyen ve yılın son çeyreğinde faaliyete başlaması beklenen İFM'de gelinen son noktayı havada ve karadan görüntülendi.

  • 3
  • 22
İstanbul Finans Merkezi’nin yüzde 81’i tamamlandı! Havadan böyle görüntülendi

YÜZDE 81'İ TAMAMLANDI

Faaliyete geçmesiyle küresel finans piyasalarında önemli bir merkez haline gelecek İFM'de çalışmalar tüm hızıyla yürütülüyor. Kara yolları tabelalarında artık İFM'nin isimleri yer almaya başlarken, nisan ayı itibarıyla merkezin yüzde 81'i tamamlandı.

  • 4
  • 22
İstanbul Finans Merkezi’nin yüzde 81’i tamamlandı! Havadan böyle görüntülendi

Türk ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına ve finansal piyasaların gelişimine katkı sağlayan İFM, yerli ve uluslararası şirketlerle yatırımcılara çeşitli iş ve yatırım fırsatları sunacak.

  • 5
  • 22
İstanbul Finans Merkezi’nin yüzde 81’i tamamlandı! Havadan böyle görüntülendi

Bu doğrultuda, finansal piyasalarda ürün çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlanması ve uluslararası piyasalara entegrasyonun artırılması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda finansal piyasalarda ortaya çıkan yeniliklere uyum sağlanması, katılım finansı sektörünün geliştirilmesi, uluslararası kredi kuruluşu veya finansal kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek- tüzel kişiler ile adi ortaklıkların bölge ülkelerdeki faaliyetlerini yurt içinde yönetmelerine yönelik faaliyetler yürütülecek.