İstanbul Finans Merkezi'nin yüzde 81'i tamamlandı! Havadan böyle görüntülendi

İstanbul'u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlayan ve yılın son çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenen İstanbul Finans Merkezi'nde çalışmalar tüm hızıyla yürütülüyor. Son hali havadan ve yerden görüntülenen merkezde, 1,4 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik AVM, 2 bin 100 kişilik konferans ve gösteri merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı otel ve 26 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor.