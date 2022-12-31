TOKİ Ankara ilçe ilçe kura çekimi tarihleri: 2023 Ankara Sincan, Gölbaşı, Mamak, Etimesgut TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 bin sosyal konut projesinde kuralar çekiliyor. Ankara için başvuru yapan yüz binlerce vatandaş, heyecan içinde kura sonuçlarını beklemeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara'nın ilçe ilçe kura tarihleri duyuruldu. Peki, TOKİ Ankara ilçe ilçe kura çekimi tarihleri ne zaman? 2023 Ankara Sincan, Gölbaşı, Mamak, Etimesgut TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İşte haberin detayları...