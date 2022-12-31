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TOKİ Ankara ilçe ilçe kura çekimi tarihleri: 2023 Ankara Sincan, Gölbaşı, Mamak, Etimesgut TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde gözler Ankara kurasına çevrildi. Ankara ilçesine inşa edilecek 18 bin 450 konut için hak sahibi belirleme kurası tarihleri belli oldu. İlçe ilçe kura çekimi ocak ayında yapılacak. Peki, TOKİ Ankara ilçe ilçe kura çekimi tarihleri ne zaman? 2023 Ankara Sincan, Gölbaşı, Mamak, Etimesgut TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:10
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TOKİ Ankara ilçe ilçe kura çekimi tarihleri: 2023 Ankara Sincan, Gölbaşı, Mamak, Etimesgut TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 bin sosyal konut projesinde kuralar çekiliyor. Ankara için başvuru yapan yüz binlerce vatandaş, heyecan içinde kura sonuçlarını beklemeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara'nın ilçe ilçe kura tarihleri duyuruldu. Peki, TOKİ Ankara ilçe ilçe kura çekimi tarihleri ne zaman? 2023 Ankara Sincan, Gölbaşı, Mamak, Etimesgut TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İşte haberin detayları...

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TOKİ Ankara ilçe ilçe kura çekimi tarihleri: 2023 Ankara Sincan, Gölbaşı, Mamak, Etimesgut TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ ANKARA KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Ankara'da 18 bin 450 konut için hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. Ankara'da kura çekimi 2 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak, 12 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

İşte ilçe ile kura tarihleri:

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TOKİ Ankara ilçe ilçe kura çekimi tarihleri: 2023 Ankara Sincan, Gölbaşı, Mamak, Etimesgut TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

2 Ocak 2023: Kahramankazan'da 800, Polatlı'da 700 ve Kızılcahamam'da ise 63 konut.

3 Ocak 2023: Ayaş 4. Etapta 300, Şereflikoçhisar'da 311, Çamlıdere 2. Etapta 100, Balâ 3. Etapta 160, Beypazarı'nda 150, Evren'nde 150 ve Nallıhan Çayırhan'da 100 konut.

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TOKİ Ankara ilçe ilçe kura çekimi tarihleri: 2023 Ankara Sincan, Gölbaşı, Mamak, Etimesgut TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

4-5 Ocak 2023: Etimesgut Ballıkuyumcu'da 3 bin 800 konut.

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek'te 4 bin 800 konut.

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TOKİ Ankara ilçe ilçe kura çekimi tarihleri: 2023 Ankara Sincan, Gölbaşı, Mamak, Etimesgut TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

9 Ocak 2023: Sincan Saraycık'ta 1626 konut.

10 Ocak 2023: Gölbaşı Gerder'de 1545 konut.

11-12 Ocak 2023: Mamak'ta 3 bin 645 konut.