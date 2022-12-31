31 Aralık 2022, Cumartesi
TOKİ Ankara ilçe ilçe kura çekimi tarihleri: 2023 Ankara Sincan, Gölbaşı, Mamak, Etimesgut TOKİ kurası ne zaman çekilecek?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde gözler Ankara kurasına çevrildi. Ankara ilçesine inşa edilecek 18 bin 450 konut için hak sahibi belirleme kurası tarihleri belli oldu. İlçe ilçe kura çekimi ocak ayında yapılacak. Peki, TOKİ Ankara ilçe ilçe kura çekimi tarihleri ne zaman? 2023 Ankara Sincan, Gölbaşı, Mamak, Etimesgut TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:10
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