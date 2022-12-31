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Haberler Galeri Emekli Ocak 2023 zammı ayyuka çıktı! A-B-C PLANINA GÖRE HESAPLANDI! Emekliye 5.851 TL maaş! SSK, Bağkur, 4C'li...

Emekli Ocak 2023 zammı ayyuka çıktı! A-B-C PLANINA GÖRE HESAPLANDI! Emekliye 5.851 TL maaş! SSK, Bağkur, 4C'li...

Emekli Ocak zammı için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaş zammı netleşecek. AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.59 çıktı. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.03 zam göründü. Hal böyle olunca emekli ve memur maaşları için hesaplamalar gün yüzüne çıkmaya başladı. 3 Ocak tarihinde Aralık ayı son enflasyon verisi ile sorular yanıtını bulacak. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı belli oldu mu? İşte güncel hesaplama ile emekli maaş zam hesabı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2022 19:03 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 19:03
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Emekli Ocak 2023 zammı ayyuka çıktı! A-B-C PLANINA GÖRE HESAPLANDI! Emekliye 5.851 TL maaş! SSK, Bağkur, 4C’li...

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaş zammı için nefesler tutuldu. Aralık ayında açıklanacak enflasyon verisi ile emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşmiş olacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşti. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli Ocak zammı için güncel hesaplama!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Ocak 2023 zammı ayyuka çıktı! A-B-C PLANINA GÖRE HESAPLANDI! Emekliye 5.851 TL maaş! SSK, Bağkur, 4C’li...

Milyonlarca emeklinin Ocak zammı için artık gün sayılıyor. Zam oranı 3 Ocak'ta enflasyon verisinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Hem bu oran hem de enflasyon tahmini merakla bekleniyor.

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşti. Geriye sadece tek veri kaldı.

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Emekli Ocak 2023 zammı ayyuka çıktı! A-B-C PLANINA GÖRE HESAPLANDI! Emekliye 5.851 TL maaş! SSK, Bağkur, 4C’li...

YENİ ANKET GELDİ

Bu veri için 3 Ocak günü beklenirken, artışa ilişkin ipucu geldi. AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 66.59 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.03 olarak gerçekleşecek.

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Emekli Ocak 2023 zammı ayyuka çıktı! A-B-C PLANINA GÖRE HESAPLANDI! Emekliye 5.851 TL maaş! SSK, Bağkur, 4C’li...

REFAH PAYI NASIL YANSIR?

Zam oranlarına refah payı eklenmesi için de hazırlık yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı eğer 10 puanlık refah payı eklenirse yüzde 27.03'ü bulacak. Refah payı 15 puan olursa zam oranı 32.03'e, 20 puan olursa 37.03'e ulaşacak.

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Emekli Ocak 2023 zammı ayyuka çıktı! A-B-C PLANINA GÖRE HESAPLANDI! Emekliye 5.851 TL maaş! SSK, Bağkur, 4C’li...

KAZANÇ HAFTASI

Refah payının yanı sıra emeklilerin taban aylık ödemelerinde de bir artış bekleniyor. Halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylık ödemesinin 5 bin ile 5 bin 500 lira aralığına yükselmesi bekleniyor. Hem refah payı hem de taban aylık artışı, 3 Ocak günü zam oranlarının belli olmasının ardından duyurulacak.