Emekli Ocak 2023 zammı ayyuka çıktı! A-B-C PLANINA GÖRE HESAPLANDI! Emekliye 5.851 TL maaş! SSK, Bağkur, 4C'li...

Emekli Ocak zammı için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaş zammı netleşecek. AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.59 çıktı. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.03 zam göründü. Hal böyle olunca emekli ve memur maaşları için hesaplamalar gün yüzüne çıkmaya başladı. 3 Ocak tarihinde Aralık ayı son enflasyon verisi ile sorular yanıtını bulacak. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı belli oldu mu? İşte güncel hesaplama ile emekli maaş zam hesabı!