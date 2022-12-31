2023 yılı vergileri belli oldu: İstisna ve indirim tutarlarında büyük artış! Bu rakam aşılmazsa beyanname verilmeyecek

NE DEĞİŞTİ?

Bu kapsamda değer artış kazançlarının beyan edilip edilmeyeceği ise istisna tutarının altında kalıp kalmadığına bağlı olacak. Yani 2023 yılında elde edilen değer artış kazancının 55 bin lirayı aşması halinde beyanname verilecek, ancak 55 bin lira istisna tutarı beyan edilen gelirden düşülecek. Mükellef lehine diğer istisna ve indirim tutarları da şöyle: Arîzi kazançlardaki 58 bin lira istisna tutarı, 129 bin liraya çıkarıldı. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı da 3.800 liradan, 8.400 liraya çıktı.