31 Aralık 2022, Cumartesi
2023 yılı vergileri belli oldu: İstisna ve indirim tutarlarında büyük artış! Bu rakam aşılmazsa beyanname verilmeyecek
Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tutarlar yeniden belirlendi. Çok sayıda istisna ve indirim tutarı mükelleflerin lehine olacak şekilde artırıldı. 2023'te elde edilen kira gelirlerinin 21 bin lirası vergiden istisna olacak. Bu rakam aşılmazsa beyanname verilmeyecek.
Giriş Tarihi: 31.12.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 09:10
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9