HaberlerGaleriTOKİ Amasya, Aydın müstakil arsa kura çekimi canlı izle | Didim, Nazilli, Merzifon, Suluova, Taşova İSİM LİSTESİ! TOKİ arsa sonuçları e-Devlet ekranı!
TOKİ Amasya, Aydın müstakil arsa kura çekimi canlı izle | Didim, Nazilli, Merzifon, Suluova, Taşova İSİM LİSTESİ! TOKİ arsa sonuçları e-Devlet ekranı!
TOKİ arsa kuraları tüm hızıyla devam ediyor. 12 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Aydın ve Amasya illerinin müstakil arsa kura sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Amasya'da Göyüncek, Hamamözü, Merzifon gibi ilçelerin hak sahipleri belli olurken Aydın'da Didim, Nazilli gibi ilçelerin açıklanacak. Peki TOKİ asa sonuçları nereden öğrenilir? TOKİ Amasya, Aydın müstakil arsa kura isim listesi belli oldu mu?