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Haberler Galeri TOKİ Amasya, Aydın müstakil arsa kura çekimi canlı izle | Didim, Nazilli, Merzifon, Suluova, Taşova İSİM LİSTESİ! TOKİ arsa sonuçları e-Devlet ekranı!

TOKİ Amasya, Aydın müstakil arsa kura çekimi canlı izle | Didim, Nazilli, Merzifon, Suluova, Taşova İSİM LİSTESİ! TOKİ arsa sonuçları e-Devlet ekranı!

TOKİ arsa kuraları tüm hızıyla devam ediyor. 12 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Aydın ve Amasya illerinin müstakil arsa kura sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Amasya'da Göyüncek, Hamamözü, Merzifon gibi ilçelerin hak sahipleri belli olurken Aydın'da Didim, Nazilli gibi ilçelerin açıklanacak. Peki TOKİ asa sonuçları nereden öğrenilir? TOKİ Amasya, Aydın müstakil arsa kura isim listesi belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2023 11:00
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TOKİ Amasya, Aydın müstakil arsa kura çekimi canlı izle | Didim, Nazilli, Merzifon, Suluova, Taşova İSİM LİSTESİ! TOKİ arsa sonuçları e-Devlet ekranı!

TOKİ müstakil arsa kura isim listesi merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında müşterek ve müstakil arsaların kuraları çekiliyor. Peki Amasya TOKİ müstakil arsa kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Aydın arsa kura sonuçları için haberimize bakın...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Amasya, Aydın müstakil arsa kura çekimi canlı izle | Didim, Nazilli, Merzifon, Suluova, Taşova İSİM LİSTESİ! TOKİ arsa sonuçları e-Devlet ekranı!

TOKİ AMASYA MÜSTAKİL ARSA KURA CANLI İZLE!

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TOKİ Amasya, Aydın müstakil arsa kura çekimi canlı izle | Didim, Nazilli, Merzifon, Suluova, Taşova İSİM LİSTESİ! TOKİ arsa sonuçları e-Devlet ekranı!

TOKİ AYDIN MÜSTAKİL ARSA KURA CANLI İZLE!

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TOKİ Amasya, Aydın müstakil arsa kura çekimi canlı izle | Didim, Nazilli, Merzifon, Suluova, Taşova İSİM LİSTESİ! TOKİ arsa sonuçları e-Devlet ekranı!

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ''İlk Evim'', ''İlk İş Yerim'' ve ''İlk Evim Arsa'' için kuralarına devam ediyor. 1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni kura tarihlerini açıkladı.

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TOKİ Amasya, Aydın müstakil arsa kura çekimi canlı izle | Didim, Nazilli, Merzifon, Suluova, Taşova İSİM LİSTESİ! TOKİ arsa sonuçları e-Devlet ekranı!

''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleşecek. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahipleri ile buluşacak. 12 Nisan bugün Amasya, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane'de arsa listesi belirleniyor.