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Haberler Galeri Kimler bayramda ikramiye alacak? Dul ve yetim aylığı, engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? 2023 Zamlı sosyal yardım ödeme tarihleri...

Kimler bayramda ikramiye alacak? Dul ve yetim aylığı, engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? 2023 Zamlı sosyal yardım ödeme tarihleri...

"Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilerin yanı sıra evde bakım, engelli maaşı ve dul yetim aylığı alanların da Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanıp faydalanmayacağı merak konusu oldu. Sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar da konu hakkında detayları sorguluyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Peki, dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar, zam geldi mi? Engelli maaşı ne kadar oldu, bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte, tarihi...

Giriş Tarihi: 16.04.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 10:09
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Kimler bayramda ikramiye alacak? Dul ve yetim aylığı, engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? 2023 Zamlı sosyal yardım ödeme tarihleri...

"Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ederken, engelli ve dul yetim maaşı alanlar da ikramiye alıp almayacaklarını sorguluyor. Vatandaşlar, "Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023?" sorusunu gündeme taşıyor. Peki, Aile destek, engelli maaşı alanlara ikramiye ödenecek mi? Kimler bayram ikramiyesi alacak? İşte konuya dair son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kimler bayramda ikramiye alacak? Dul ve yetim aylığı, engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? 2023 Zamlı sosyal yardım ödeme tarihleri...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesi için beklenen zam haberi sonunda geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yılda 2 defa ödenen emekli bayram ikramiyelerine yüzde 82 oranında zam yapıldığını duyurdu.

Buna göre 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek.

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Kimler bayramda ikramiye alacak? Dul ve yetim aylığı, engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? 2023 Zamlı sosyal yardım ödeme tarihleri...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Kimler bayramda ikramiye alacak? Dul ve yetim aylığı, engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? 2023 Zamlı sosyal yardım ödeme tarihleri...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİME NE KADAR VERİLECEK? DUL VE YETİMLER MAAŞI

Emekli bayram ikramiyesi ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor.

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Kimler bayramda ikramiye alacak? Dul ve yetim aylığı, engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? 2023 Zamlı sosyal yardım ödeme tarihleri...

Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si bağlanmış olan eşe 1000 TL, yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 500 lira bayram ikramiyesi verilecek..