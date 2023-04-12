12 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Memur maaşlarına ek zam var mı, geldi mi? En düşük memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Bayram ikramiyesi tarihi...

Memur maaşlarına ek zam var mı, geldi mi? En düşük memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Bayram ikramiyesi tarihi...

"Memur maaşına zam geldi mi son dakika?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesinin ardından ve Başak Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz'da da asgari ücrete ek zam verileceğini açıkladı. Bu gelişme sonrası memur maaşlarına ek zam yapılıp, yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, "Memura ek zam , ara zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" İşte, memur zammı son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.04.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 11:41
  • 1
  • 18
Memur maaşlarına ek zam var mı, geldi mi? En düşük memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Bayram ikramiyesi tarihi...

"Memur maaşına ek zam var mı, ne zaman ödenecek?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7.500 liraya yükseltilmesinin ardından memur ek zammı gündeme getirildi. Şimdi ise gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Memura ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" İşte, memur ara zam son dakika gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Memur maaşlarına ek zam var mı, geldi mi? En düşük memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Bayram ikramiyesi tarihi...

MART AYI TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI!

TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.51, bir önceki aya göre ise yüzde 2.29 yükseldi. Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 51.35, aylık enflasyonun ise yüzde 2.86 oranında gelmesi yönündeydi. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55.18, aylık enflasyon ise yüzde 3.15 olarak açıklanmıştı.

  • 3
  • 18
Memur maaşlarına ek zam var mı, geldi mi? En düşük memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Bayram ikramiyesi tarihi...

3 AYLIK ENFLASYON FARKI

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar üç aylık rakamlar doğrultusunda yüzde 4,52 (memur ve memur emeklileri son olarak yüzde 8 sözleşme zammı almıştı, bu oranı aşan fark kadar maaşlara zam yansıtılacak.) enflasyon farkı alma hakkı kazandılar.

  • 4
  • 18
Memur maaşlarına ek zam var mı, geldi mi? En düşük memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Bayram ikramiyesi tarihi...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı ise 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 12,52 oldu.

  • 5
  • 18
Memur maaşlarına ek zam var mı, geldi mi? En düşük memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Bayram ikramiyesi tarihi...

OCAK'TA MEMUR ZAMMI YÜZDE 25'TEN YÜZDE 30'A YÜKSELTİLDİ

Memur ve emekli zammı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseldi. Böylece maaş tablosu iki günde üçüncü kez güncellendi. 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64.27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16.5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15.4 artışa hak kazandı.