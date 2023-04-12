Memur maaşlarına ek zam var mı, geldi mi? En düşük memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Bayram ikramiyesi tarihi...

"Memur maaşına zam geldi mi son dakika?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesinin ardından ve Başak Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz'da da asgari ücrete ek zam verileceğini açıkladı. Bu gelişme sonrası memur maaşlarına ek zam yapılıp, yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, "Memura ek zam , ara zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" İşte, memur zammı son dakika gelişmeler...