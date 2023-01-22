22 Ocak 2023, Pazar
TOKİ ALTINOVA KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yalova 800 konut kura sonuçları açıklandı mı? 22 Ocak TOKİ Yalova Merkez Sonuç SORGULAMA EKRANI
TOKİ Yalova ilinin Altınova ve Merkez ilçelerinde inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerinin hak sahiplerini belirleme kuraları 22 Ocak Pazartesi saat 10.00 itibarıyla başladı. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında ev sahibi olmayı hedefleyenler kura çekilişini yakından takip ediyor. Peki TOKİ Altınova kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Yalova Merkez 740 konut hak sahipleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 22.01.2023 11:08
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