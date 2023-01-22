TOKİ ALTINOVA KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yalova 800 konut kura sonuçları açıklandı mı? 22 Ocak TOKİ Yalova Merkez Sonuç SORGULAMA EKRANI

TOKİ Altınova kura isim listesi merak ediliyor. Dar gelirli aileler için düzenlenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ha sahiplerini belirleme kuraları tüm hızıyla sürüyor. Peki TOKİ Altınova kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Yalova Merkez 740 konut hak sahipleri açıklandı mı? İşte TOKİ Yalova 800 konut kura çekilişine dair detaylar...