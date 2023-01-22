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Haberler Galeri TOKİ ALTINOVA KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yalova 800 konut kura sonuçları açıklandı mı? 22 Ocak TOKİ Yalova Merkez Sonuç SORGULAMA EKRANI

TOKİ ALTINOVA KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yalova 800 konut kura sonuçları açıklandı mı? 22 Ocak TOKİ Yalova Merkez Sonuç SORGULAMA EKRANI

TOKİ Yalova ilinin Altınova ve Merkez ilçelerinde inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerinin hak sahiplerini belirleme kuraları 22 Ocak Pazartesi saat 10.00 itibarıyla başladı. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında ev sahibi olmayı hedefleyenler kura çekilişini yakından takip ediyor. Peki TOKİ Altınova kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Yalova Merkez 740 konut hak sahipleri açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023 11:08
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TOKİ ALTINOVA KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yalova 800 konut kura sonuçları açıklandı mı? 22 Ocak TOKİ Yalova Merkez Sonuç SORGULAMA EKRANI

TOKİ Altınova kura isim listesi merak ediliyor. Dar gelirli aileler için düzenlenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ha sahiplerini belirleme kuraları tüm hızıyla sürüyor. Peki TOKİ Altınova kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Yalova Merkez 740 konut hak sahipleri açıklandı mı? İşte TOKİ Yalova 800 konut kura çekilişine dair detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ALTINOVA KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yalova 800 konut kura sonuçları açıklandı mı? 22 Ocak TOKİ Yalova Merkez Sonuç SORGULAMA EKRANI

22 OCAK TOKİ YALOVA KURA ÇEKİMİ İZLE!

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TOKİ ALTINOVA KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yalova 800 konut kura sonuçları açıklandı mı? 22 Ocak TOKİ Yalova Merkez Sonuç SORGULAMA EKRANI

YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Yalova TOKİ kura çekimi 22 Ocak 2023 Pazar günü yapılacak.

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TOKİ ALTINOVA KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yalova 800 konut kura sonuçları açıklandı mı? 22 Ocak TOKİ Yalova Merkez Sonuç SORGULAMA EKRANI

TOKİ YALOVA KONUTLARI NEREDE?

İlçelere göre evler şöyle:

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TOKİ ALTINOVA KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yalova 800 konut kura sonuçları açıklandı mı? 22 Ocak TOKİ Yalova Merkez Sonuç SORGULAMA EKRANI

Altınova: 60 konut