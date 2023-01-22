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Haberler Galeri Altın REKOR YILINA KOŞUYOR! Yatırımcı nasıl bir yol izlemeli? CANLI 22 OCAK ALTIN FİYATLARI | Son durum ne? Gram, çeyrek, tam altın...

Altın REKOR YILINA KOŞUYOR! Yatırımcı nasıl bir yol izlemeli? CANLI 22 OCAK ALTIN FİYATLARI | Son durum ne? Gram, çeyrek, tam altın...

Altın fiyatları canlı takip aratılmaları sıklık kazanırken vatandaşlar ve yatırımcı altındaki son durumu merak ediyor. Güvenli liman olarak bilinen altın 1 yıl içerisinde yüzde 46 değer kazanarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği Fed'in Şubat ayındaki faiz kararını açıklamasıyla birlikte netlik kazanacak. Peki altında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 10:44
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Altın REKOR YILINA KOŞUYOR! Yatırımcı nasıl bir yol izlemeli? CANLI 22 OCAK ALTIN FİYATLARI | Son durum ne? Gram, çeyrek, tam altın...

2023 yılı Ocak ayının sonlarına yaklaşırken altın fiyatları 1000 TL altına inmedi. Küresel piyasalardaki hareketlilik sürerken doların değer kaybetmesine bağlı olarak altın fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Çin-Tayvan ve Sırbistan-Kosova gerilimleri gibi durumlar altına ilgiyi daha da arttırıyor. Peki altın fiyatları ne olacak? İşte 22 Ocak canlı altın takibi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın REKOR YILINA KOŞUYOR! Yatırımcı nasıl bir yol izlemeli? CANLI 22 OCAK ALTIN FİYATLARI | Son durum ne? Gram, çeyrek, tam altın...

2023 yılında altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu. Ahaber canlı yayınında konuşan Doç Dr. Cüneyt Dirican altın fiyatlarını değerlendirdi. İşte Dirican'ın altın yorumu...

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Altın REKOR YILINA KOŞUYOR! Yatırımcı nasıl bir yol izlemeli? CANLI 22 OCAK ALTIN FİYATLARI | Son durum ne? Gram, çeyrek, tam altın...

ALTIN NEDEN KIYMETLİ?

"Altının kıymetli olmasının belli nedenleri var. Altın sanayide kullanılabilen ve işlenebilen bir emtiadır. Uydu yapımından tutun kablo yapımına kadar bir çok yerde kullanılıyor.

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Altın REKOR YILINA KOŞUYOR! Yatırımcı nasıl bir yol izlemeli? CANLI 22 OCAK ALTIN FİYATLARI | Son durum ne? Gram, çeyrek, tam altın...

Dünya Altın Konseyi diye bir üst çatı var. Oranın datalarına baktığımız zaman bugüne kadar bilinen 205 bin ton civarında altının yeryüzüne çıkarılmış.

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Altın REKOR YILINA KOŞUYOR! Yatırımcı nasıl bir yol izlemeli? CANLI 22 OCAK ALTIN FİYATLARI | Son durum ne? Gram, çeyrek, tam altın...

Beklentiler dahilinde de burada altın var denilen kabaca 53 bin ton civarında altın var. Altını aslında kıymetli yapan bir diğer kısımda bu. Altının arzının limitli olması.