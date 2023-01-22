HaberlerGaleriAltın REKOR YILINA KOŞUYOR! Yatırımcı nasıl bir yol izlemeli? CANLI 22 OCAK ALTIN FİYATLARI | Son durum ne? Gram, çeyrek, tam altın...
Altın REKOR YILINA KOŞUYOR! Yatırımcı nasıl bir yol izlemeli? CANLI 22 OCAK ALTIN FİYATLARI | Son durum ne? Gram, çeyrek, tam altın...
Altın fiyatları canlı takip aratılmaları sıklık kazanırken vatandaşlar ve yatırımcı altındaki son durumu merak ediyor. Güvenli liman olarak bilinen altın 1 yıl içerisinde yüzde 46 değer kazanarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği Fed'in Şubat ayındaki faiz kararını açıklamasıyla birlikte netlik kazanacak. Peki altında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?