TOKİ afet konut ödemeleri nasıl olacak? Kimler hak sahibi olacak? İşte detaylar

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Afet yapılarına başvuruların nasıl olacağı da netleşti. Başvuru; konut, iş yeri ve ahır için ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Her ilde açıklanacak 2 aylık süre içerisinde yapılacak. Başvurular belirlenen noktalardan ya da e-Devlet üzerinden alınacak. Sonuçlar mahallinde askıya çıkarılacak, valilik ve il AFAD internet sitelerinde duyurulacak. Hak sahibi kabul edilmeyenlerin 15 günlük itiraz süresi olacak.