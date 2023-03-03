TOKİ afet konut ödemeleri nasıl olacak? Kimler hak sahibi olacak? İşte detaylar
TOKİ'nin deprem bölgesinde inşa edeceği konutların ödeme koşulları belli oldu. Buna göre hak sahipleri maliyet üzerinden borçlanacak. 2 yılı ödemesiz, toplam 20 sene faizsiz vade imkanı sağlanacak. Ödemeler aylık veya yıllık eşit taksitlerle yapılabilecek. İşte merak edilen soruların yanıtları.
Giriş Tarihi: 03.03.2023
09:46
Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte depremlerinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise vefat etti. Yaşanan deprem felaketinde TOKİ'ler de herhangi bir hasar meydana gelmedi.
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TOKİ'NİN DEPREM BÖLGESİNDE İNŞA EDECEĞİ KONUTLARIN ÖDEME KOŞULLARI BELLİ OLDU
TRT Haber' göre TOKİ'nin deprem bölgesinde inşa edeceği konutların ödeme koşulları belli oldu.Hak sahiplerine maliyet üzerinden borçlandırma yapılacak. 2 yılı ödemesiz, toplam 20 sene faizsiz vade imkanı sağlanacak.
AFET YAPILARININ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?
Yapıların fiziki özellikleri TOKİ tarafından belirlenecek. Konut, iş yeri ve ahırlar için teslimden sonra 2 yıl ödeme istenmeyecek. İş yerleri için yüzde 4 faizle 8 yılda ödeme planı sunulacak. Ödemeler aylık veya yıllık eşit taksitlerle yapılabilecek.
KİMLER HAK SAHİBİ OLACAK?
Yıkılan ya da ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahiplerine hak tanınacak. Afetzedenin kaç konutu olursa olsun kendisine 1 konut yapılacak. Başka bir ilde hasarsız konutu olanlar hak sahibi olabilecek. Büyükşehirlerde aynı ilçede hasarsız başka konutu olanlar faydalanamayacak.
BAŞVURULAR NASIL OLACAK?
Afet yapılarına başvuruların nasıl olacağı da netleşti. Başvuru; konut, iş yeri ve ahır için ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Her ilde açıklanacak 2 aylık süre içerisinde yapılacak. Başvurular belirlenen noktalardan ya da e-Devlet üzerinden alınacak. Sonuçlar mahallinde askıya çıkarılacak, valilik ve il AFAD internet sitelerinde duyurulacak. Hak sahibi kabul edilmeyenlerin 15 günlük itiraz süresi olacak.