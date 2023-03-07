HaberlerGaleriTemmuz 2023 MAAŞI ZAM HESABI | Maaşlar yüzde kaç artacak? 2 aylık enflasyon farkı ile yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat…
Temmuz 2023 MAAŞI ZAM HESABI | Maaşlar yüzde kaç artacak? 2 aylık enflasyon farkı ile yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat…
Ocak ayı itibarıyla maaşlarına yüzde 30 oranında zam alan memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci zammı için oranları belli oluyor. 6 aylık enflasyon verileri baz alınarak belirlenen artışlar için 2 aylık oran netleşmiş oldu. Peki memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Temmuz 2023 maaş zam oranı ne olacak? İşte polis, öğretmen, jandarma, doktor, avukat gibi mesleklerin olası zamlı maaşları...