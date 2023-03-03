3 MART Cuma Hutbesi 2023 | Bu haftanın konusu ne? PDF-WORD indir, sesli dinle! Diyanet: "Müslümanlar Birbirinin Umududur"

Muhterem Müminler!

İnanıyoruz ki her karanlık gecenin nurlu bir sabahı vardır. Yaşadığımız sıkıntılar da son bulacaktır Allah'ın izniyle. Zorluklara ۪صيُر ٰى َونِ ْع َم الّنَ َمْول ْ َو ۪كي ُل ، نِ ْع َم ال ْ َونِ ْع َم ال ُ Allahَ "ح ْسُبَنا ا ّلل ٰ bize yeter, O ne güzel vekildir. O ne güzel mevlâdır, O ne güzel yardımcıdır!" 2 diyerek göğüs geren, Allah'a olan sevgisinden ve güveninden güç alarak daima dimdik duran aziz milletimiz, bu günleri de aşacaktır inşallah. Yeter ki bizler, imanımızın gereği umut ve güveni, birlik ve beraberliği, muhabbet ve samimiyeti kuşanalım. Rabbimize dayanarak, kendimize güvenerek, kardeşlerimizle yardımlaşarak bu zor günlerin üstesinden gelmek için çaba gösterelim.