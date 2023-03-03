03 Mart 2023, Cuma
3 MART Cuma Hutbesi 2023 | Bu haftanın konusu ne? PDF-WORD indir, sesli dinle! Diyanet: "Müslümanlar Birbirinin Umududur"
Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu merak ediliyor. Müslümanlar Birbirinin Umududur başlıklı 3 Mart Cuma hutbesinde, "Aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı kitaba inanan, aynı kıbleye yönelen Müslümanlar, birbirinin umududur." denilerek birlik beraberlik mesajı verildi. İşte Diyanet 3 Mart Cuma Hutbesi tam metni...
Giriş Tarihi: 03.03.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 09:46
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