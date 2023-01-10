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Haberler Galeri TOKİ Adana kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1,3+1 Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan...2023 TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA!

TOKİ Adana kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1,3+1 Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan...2023 TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. TOKİ 5.etap takvimine göre, Adana kuraları bugün başlıyor. Toplam 6 bin 356 konutun sahibini bulacağı Adana TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Kura çekilişleri 10 Ocak 2023 tarihinde Adana Merkez'de yer alan Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için gerçekleşecek. İşte, 2023 Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...

Giriş Tarihi: 10.01.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:11
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TOKİ Adana kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1,3+1 Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan...2023 TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA!
GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Adana kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1,3+1 Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan...2023 TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA!

ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ MERKEZ İÇİN GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana kuraları 10 Ocak Salı günü başlayacak ve 13 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

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TOKİ Adana kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1,3+1 Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan...2023 TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA!

5. etap kura takvimine göre 10 Ocak tarihli kura çekilişi ile Merkez'de yer alan Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için isim listesi ilan edilecek. Kurası çekilen ilçelerde sorgulama yapmak için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açılıyor. İşte, detaylar;

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TOKİ Adana kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1,3+1 Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan...2023 TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA!

TOKİ ADANA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

TOKİ Adana kuraları 10 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da, Merkez'de yer alan Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için gerçekleşecek.

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

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TOKİ Adana kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1,3+1 Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan...2023 TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA!

TOKİ ADANA EVLERİ HANGİ İLÇELERDE?

ADANA SARIÇAM: 800

ADANA YUMURTALIK: 300

ADANA KOZAN: 500

ADANA İMAMOĞLU: 500

ADANA TUFANBEYLİ: 156