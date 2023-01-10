TOKİ Adana kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1,3+1 Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan...2023 TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. TOKİ 5.etap takvimine göre, Adana kuraları bugün başlıyor. Toplam 6 bin 356 konutun sahibini bulacağı Adana TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Kura çekilişleri 10 Ocak 2023 tarihinde Adana Merkez'de yer alan Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için gerçekleşecek. İşte, 2023 Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...