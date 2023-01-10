BENZİN İNDİRİMİ SON DAKİKA! 10 Ocak benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

Benzine indirim geliyor! Petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler sonrası akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Enerji emtialarında da sert düşüşler görülürken, geçen hafta Brent petrol yüzde 6,8 azalış kaydetti. Cuma günü 80,59 dolara kadar yükselen petrol, varil başına 79,69 dolar civarında hareket ediyor. Peki, benzine indirim ne kadar? 10 Ocak benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...