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Haberler Galeri BENZİN İNDİRİMİ SON DAKİKA! 10 Ocak benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

BENZİN İNDİRİMİ SON DAKİKA! 10 Ocak benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

Benzine indirim geliyor! Petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler sonrası akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Enerji emtialarında da sert düşüşler görülürken, geçen hafta Brent petrol yüzde 6,8 azalış kaydetti. Cuma günü 80,59 dolara kadar yükselen petrol, varil başına 79,69 dolar civarında hareket ediyor. Peki, benzine indirim ne kadar? 10 Ocak benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 09:19
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BENZİN İNDİRİMİ SON DAKİKA! 10 Ocak benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle değişkenlik gösteriyor. Brent petrolde yaşanan inişli-çıkışlı hareketliliğin ardından akaryakıtta indirim ya da zam haberleri geliyor. Brent petrol fiyatındaki düşüş sonrası araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Benzin fiyatlarında indirim uygulanacağı öğrenildi. Peki, benzine indirim ne kadar? 10 Ocak benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BENZİN İNDİRİMİ SON DAKİKA! 10 Ocak benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

BENZİNE İNDİRİM YOLDA

11 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarında 63 kuruş indirim uygulanacak. Motorin ve LPG grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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BENZİN İNDİRİMİ SON DAKİKA! 10 Ocak benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İşte 10 Ocak güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

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BENZİN İNDİRİMİ SON DAKİKA! 10 Ocak benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

10 Ocak İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19.48 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.11 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.89 TL

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BENZİN İNDİRİMİ SON DAKİKA! 10 Ocak benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

10 Ocak Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19.63 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.29 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.89 TL