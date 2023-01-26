TOKİ ACIPAYAM KURA SONUÇLARI | Denizli TOKİ 3.150 konut kura çekim takvimi! Honaz, Merkez, Sarayköy TOKİ İSİM LİSTESİ

TOKİ Denizli kura sonuçları merak konusu oldu. 26 Ocak Perşembe günü başlayan TOKİ Denizli kura çekimiyle birlikte inşa edilecek 3.150 konutun hak sahipleri açıklanacak. Peki TOKİ Denizli kura çekimi ne zaman? TOKİ Denizli ili Honaz, Merkez, Sarayköy, Acıpayam ilçelerinin kura sonuçları açıklandı mı?