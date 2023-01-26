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Haberler Galeri TOKİ ACIPAYAM KURA SONUÇLARI | Denizli TOKİ 3.150 konut kura çekim takvimi! Honaz, Merkez, Sarayköy TOKİ İSİM LİSTESİ

TOKİ ACIPAYAM KURA SONUÇLARI | Denizli TOKİ 3.150 konut kura çekim takvimi! Honaz, Merkez, Sarayköy TOKİ İSİM LİSTESİ

TOKİ Denizli kura sonuçları merak konusu oldu. 26 Ocak Perşembe günü başlayan TOKİ Denizli kura çekimiyle birlikte inşa edilecek 3.150 konutun hak sahipleri açıklanacak. Peki TOKİ Denizli kura çekimi ne zaman? TOKİ Denizli ili Honaz, Merkez, Sarayköy, Acıpayam ilçelerinin kura sonuçları açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 11:19
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TOKİ ACIPAYAM KURA SONUÇLARI | Denizli TOKİ 3.150 konut kura çekim takvimi! Honaz, Merkez, Sarayköy TOKİ İSİM LİSTESİ

TOKİ Denizli 3.150 konut kura çekilişi 26 Ocak Perşembe günü başladı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin kura sonuçları merakla bekleniyor. Proje kapsamında Denizli ilinin kuraları 2 gün sürecek. Peki hangi ilçenin kurası ne zaman çekilecek. TOKİ Denizli kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ACIPAYAM KURA SONUÇLARI | Denizli TOKİ 3.150 konut kura çekim takvimi! Honaz, Merkez, Sarayköy TOKİ İSİM LİSTESİ

TOKİ 26 OCAK KURA ÇEKİMİ İZLE!

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TOKİ ACIPAYAM KURA SONUÇLARI | Denizli TOKİ 3.150 konut kura çekim takvimi! Honaz, Merkez, Sarayköy TOKİ İSİM LİSTESİ

TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Denizli TOKİ 3.150 konut hak sahibi belirme kurası Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy, Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas ilçeleri için 26-27 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak.

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TOKİ ACIPAYAM KURA SONUÇLARI | Denizli TOKİ 3.150 konut kura çekim takvimi! Honaz, Merkez, Sarayköy TOKİ İSİM LİSTESİ

TOKİ DENİZLİ İLÇE KURA TAKVİMİ

26 Ocak: Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy

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TOKİ ACIPAYAM KURA SONUÇLARI | Denizli TOKİ 3.150 konut kura çekim takvimi! Honaz, Merkez, Sarayköy TOKİ İSİM LİSTESİ

27 Ocak: Babadağ, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas, Tavas Kızılcabölük