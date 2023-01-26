EYT’yi kaçırana emeklilik TORBADAN çıktı! Prim borcu olanlar saadete kavuşacak! 1999 - 2000-2001-2002 senesinde sigortalı olanlar...

Bağ-Kur prim borcu olanlara hangi imkanlar sunulacak?

31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar, yapılandırılarak daha az ödemeyle kapatılabilecek ya da bu sürelere ait hizmet süresi dondurularak sildirilebilecek.

Son yapılandırma kanunu ile 30 Nisan 2021 öncesine ait prim borcunu ödemeyen Bağ-Kur'luların sigortalılık süresi dondurulmuştu. Bu yapılandırma yasasıyla da bu tarihten itibaren yani 1 Mayıs 2021'den itibaren oluşan borçlar eğer yapılandırılmazsa silinecek, buna ait hizmet süreleri dondurulacak, isteyen daha sonra başvuru tarihindeki asgari ücret üzerinden ihya edebilecek.