26 Ocak 2023, Perşembe
EYT'yi kaçırana emeklilik TORBADAN çıktı! Prim borcu olanlar saadete kavuşacak! 1999 - 2000-2001-2002 senesinde sigortalı olanlar...
EYT kanun teklifi için beklenen müjdeli haber geldi. Düzenlemeyi içerek kanun teklifi Meclis'e gelerek AK Parti grubunda imzaya sunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'nin bu hafta Meclis'e geleceğini açıklamıştı. Kapsam dışında kalanlar ise erken emeklilik için detayları merak ediyor. Yapılandırma paketi ile Bağ-Kur prim borcunu yapılandırma veya sildirme imkanı sağlayacak. Prim borcu nedeniyle emekli olamayan EYT'Lİ böylelikle saadete kavuşabilecek. Daha önce dondurulan hizmet süreli daha az ödeme ile bünyeye katılacak. İşte, prim borcu yapılandırma ile merak edilenler...
Giriş Tarihi: 26.01.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 14:31
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