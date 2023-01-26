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Haberler Galeri EYT'yi kaçırana emeklilik TORBADAN çıktı! Prim borcu olanlar saadete kavuşacak! 1999 - 2000-2001-2002 senesinde sigortalı olanlar...

EYT'yi kaçırana emeklilik TORBADAN çıktı! Prim borcu olanlar saadete kavuşacak! 1999 - 2000-2001-2002 senesinde sigortalı olanlar...

EYT kanun teklifi için beklenen müjdeli haber geldi. Düzenlemeyi içerek kanun teklifi Meclis'e gelerek AK Parti grubunda imzaya sunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'nin bu hafta Meclis'e geleceğini açıklamıştı. Kapsam dışında kalanlar ise erken emeklilik için detayları merak ediyor. Yapılandırma paketi ile Bağ-Kur prim borcunu yapılandırma veya sildirme imkanı sağlayacak. Prim borcu nedeniyle emekli olamayan EYT'Lİ böylelikle saadete kavuşabilecek. Daha önce dondurulan hizmet süreli daha az ödeme ile bünyeye katılacak. İşte, prim borcu yapılandırma ile merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 14:31
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EYT’yi kaçırana emeklilik TORBADAN çıktı! Prim borcu olanlar saadete kavuşacak! 1999 - 2000-2001-2002 senesinde sigortalı olanlar...

Yapılandırma paketinin açıklanması ile prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara fırsat geldi. Tarihi paket sonrasında prim borcu yapılandırma ve silme imkanı gelecek. Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar bu süreçte derin nefes alacak. Geçmişteki dondurulan hizmet süreleri de daha az ödemeyle kazanılabilecek. "Primler nasıl yapılandırılacak? Emeklilik yolu nasıl açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte emeklilik yolu açan o gelişme...

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EYT’yi kaçırana emeklilik TORBADAN çıktı! Prim borcu olanlar saadete kavuşacak! 1999 - 2000-2001-2002 senesinde sigortalı olanlar...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi vatandaşa, reel sektöre nefes aldıracak.

Devlete olan vergi, ceza ve prim gibi borçlara yapılandırma imkanı sağlanırken, vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçların üzeri çizilecek.

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EYT’yi kaçırana emeklilik TORBADAN çıktı! Prim borcu olanlar saadete kavuşacak! 1999 - 2000-2001-2002 senesinde sigortalı olanlar...

Tarihi paket prim borcu olan, dondurulmuş hizmet süresini ihya etmek isteyenlere de önemli fırsatlar sunacak. Bu kapsamda pek çok EYT'liye emeklilik yolunu açılacak. İşte paket ile ilgili merak edilen soruların yanıtları:

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EYT’yi kaçırana emeklilik TORBADAN çıktı! Prim borcu olanlar saadete kavuşacak! 1999 - 2000-2001-2002 senesinde sigortalı olanlar...

Bağ-Kur prim borcu olanlara hangi imkanlar sunulacak?

31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar, yapılandırılarak daha az ödemeyle kapatılabilecek ya da bu sürelere ait hizmet süresi dondurularak sildirilebilecek.

Son yapılandırma kanunu ile 30 Nisan 2021 öncesine ait prim borcunu ödemeyen Bağ-Kur'luların sigortalılık süresi dondurulmuştu. Bu yapılandırma yasasıyla da bu tarihten itibaren yani 1 Mayıs 2021'den itibaren oluşan borçlar eğer yapılandırılmazsa silinecek, buna ait hizmet süreleri dondurulacak, isteyen daha sonra başvuru tarihindeki asgari ücret üzerinden ihya edebilecek.

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EYT’yi kaçırana emeklilik TORBADAN çıktı! Prim borcu olanlar saadete kavuşacak! 1999 - 2000-2001-2002 senesinde sigortalı olanlar...

Bu hizmet sürelerine ihtiyacı olmayanlar bu imkandan yararlanabilecek. Prime ihtiyacı olanlar ise bu süreleri yapılandırma kapsamında ödeyebilecek. Gecikme zammı ve faizi silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak.

İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını vermeyecek. İsteyen ise 48 taksitte borcu kapatabilecek.