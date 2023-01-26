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Haberler Galeri KADRO IŞIĞI YANDI! 140 bin personeli kapsayacak! UZMAN ÇAVUŞ... Öğretmen, Şehit ve Gazi yakınlarının haklarına ÖZEL DÜZENLEME!

KADRO IŞIĞI YANDI! 140 bin personeli kapsayacak! UZMAN ÇAVUŞ... Öğretmen, Şehit ve Gazi yakınlarının haklarına ÖZEL DÜZENLEME!

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin hemen ardından AK Parti kapsamın dışında kalan 140 bin kişi içi kolları sıvadı. Uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ile sözleşmeli personel yasası kapsamı dışında kalanlar için yeni bir düzenleme için çalışma başladı. Ağırlıklı olarak MHP'den gelen önerilerin yer alacağı çalışma ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki öğretmen, şehit ve gazi yakınları özlük haklarına dair çalışma neleri kapsıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 10:26
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KADRO IŞIĞI YANDI! 140 bin personeli kapsayacak! UZMAN ÇAVUŞ... Öğretmen, Şehit ve Gazi yakınlarının haklarına ÖZEL DÜZENLEME!

AK Parti sözleşmeli personel yasasının dışında kalan uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ile ilgili özlük haklarının düzeltilmesine dair kanun değişikliğine ilişkin çalışmalara başladı. Çoğunlukla MHP'nin önerileri ışığında yapılacak çalışma, bakanlıkların da görüşleriyle son halini alacak. Bununla birlikte 200 bin uzman çavuşun kadroya alınması için kollar sıvanacak. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KADRO IŞIĞI YANDI! 140 bin personeli kapsayacak! UZMAN ÇAVUŞ... Öğretmen, Şehit ve Gazi yakınlarının haklarına ÖZEL DÜZENLEME!

Uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ile sözleşmeli personel yasası kapsamı dışında kalan 140 bin kişinin özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin kanun değişiklikleri üzerinde çalışma yapılmaya başlandı. İşte Sabah'ın haberinde yer alan detaylar...

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KADRO IŞIĞI YANDI! 140 bin personeli kapsayacak! UZMAN ÇAVUŞ... Öğretmen, Şehit ve Gazi yakınlarının haklarına ÖZEL DÜZENLEME!

200 BİN UZMAN ÇAVUŞA KADRO YOLU

Ağırlıklı olarak MHP'den gelen önerilerin yer alacağı çalışma, bakanlıkların da görüşüne başvurularak son şeklini alacak. MHP'nin önerileri arasında sayıları 200 bini bulan uzman çavuşların kadroya alınması yer alıyor. Yapılacak düzenleme ise bunların tümünü kapsamayacak. Belli koşul ve kriterlere uygun olanların kadroya alınması hedefleniyor.

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KADRO IŞIĞI YANDI! 140 bin personeli kapsayacak! UZMAN ÇAVUŞ... Öğretmen, Şehit ve Gazi yakınlarının haklarına ÖZEL DÜZENLEME!

ÖZLÜK HAKLARINA ÖZEL DÜZENLEME

Teklifte ayrıca gazi, şehit yakınlarına yönelik de yeni düzenlemelerin yer alması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçen günlerde,

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KADRO IŞIĞI YANDI! 140 bin personeli kapsayacak! UZMAN ÇAVUŞ... Öğretmen, Şehit ve Gazi yakınlarının haklarına ÖZEL DÜZENLEME!

"Vatandaşlarımızın imar sorunlarından terörle mücadelede yaralanıp da gazi sayılmayan kardeşlerimizin haklı taleplerine, uzman çavuşlarımızın özlük haklarıyla ilgili beklentilerinden uzman jandarmalarımızın okullarında geçen bir yıllık sürenin fiili hizmetten sayılmasına kadar her mesele kalıcı olarak çözülmelidir" demişti.