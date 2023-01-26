KADRO IŞIĞI YANDI! 140 bin personeli kapsayacak! UZMAN ÇAVUŞ... Öğretmen, Şehit ve Gazi yakınlarının haklarına ÖZEL DÜZENLEME!

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin hemen ardından AK Parti kapsamın dışında kalan 140 bin kişi içi kolları sıvadı. Uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ile sözleşmeli personel yasası kapsamı dışında kalanlar için yeni bir düzenleme için çalışma başladı. Ağırlıklı olarak MHP'den gelen önerilerin yer alacağı çalışma ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki öğretmen, şehit ve gazi yakınları özlük haklarına dair çalışma neleri kapsıyor?