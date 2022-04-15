📣TOKİ 81 il sosyal konut projesi için başvuru tarihleri! 🔊TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman 2022? 👉Başvuru şartları ise...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı binlerce kişiyi uygun fiyatlarla ev sahibi yapmaya devam ediyor ve yeni projeleri ile gündemde yoğun ilgi görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni sosyal konut projesine dair önemli ve heyecanlandıran açıklamalarda bulundu, 81 ilde TOKİ ile sosyal konut projesini gerçekleştireceklerini duyurdu. Bütçeye uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili tüm bilgileri merak ediyor. TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman 2022? TOKİ 81 il sosyal konut projesi için başvuru tarihleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 15.04.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 10:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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