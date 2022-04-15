15 Nisan 2022, Cuma
🔔6.6 milyar liralık yardım yapıldı! 📢1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor! Şartları taşıyanlar için başvurular...
Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında devletin verdiği destekler yer alıyor ve ihtiyaç sahiplerine nefes aldıracak olan pandemi sosyal destek yardımı 1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz. Başvuru yapanlara her ay ödeniyor ve şimdiye kadar 6.6 milyar liralık yardım yapıldığı açıklandı. 6.6 milyar liralık yardım yapıldı. Pandemi sosyal destek başvuruları 3. fazda devam ediyor ve şartları taşıyanlar nereden, nasıl başvuru yapıldığını, kimlerin yararlanamayacağı merak konusu oluyor. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 15.04.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 10:43
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📢1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor! 🔔6.6 milyar liralık yardım yapıldı! Şartları taşıyanlar için başvurular...
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📢1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor! 🔔6.6 milyar liralık yardım yapıldı! Şartları taşıyanlar için başvurular...
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📢1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor! 🔔6.6 milyar liralık yardım yapıldı! Şartları taşıyanlar için başvurular...
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📢1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor! 🔔6.6 milyar liralık yardım yapıldı! Şartları taşıyanlar için başvurular...
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📢1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor! 🔔6.6 milyar liralık yardım yapıldı! Şartları taşıyanlar için başvurular...