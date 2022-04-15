🔔6.6 milyar liralık yardım yapıldı! 📢1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor! Şartları taşıyanlar için başvurular...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen destekler tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zorluk çekenlere uzun bir süredir pandemi sosyal destek yardımı yapılıyor ve 3.fazda başvurular, ödemeler devam ediyor. 1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz, başvuru yapanlara her ay ödeniyor. Tabii ki bunun için belirlenen şartları taşımak gerekiyor, peki kimler pandemi sosyal destek yardımından faydalanamıyor? Şimdiye kadar 6.6 milyar lirayı aşan yardım yapıldı ve pandemi destek yardımına ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.