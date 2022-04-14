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EYT'liler emeklilik imkanına kavuşuyor: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlarlara müjde! İşte EYT formülleri

EYT ne zaman çıkacak? 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşların beklediği EYT yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. EYT ile ilgili komisyon kurulacağı açıklamasının ardından EYT ile emeklilik hesabının nasıl olacağı merak ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT düzenlemesinin çıkacağı tarihi bekliyor. EYT'de formüller ön plana çıkmaya başladı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'de hangi formül uygulanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2022 17:09
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EYT’liler emeklilik imkanına kavuşuyor: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlarlara müjde! İşte EYT formülleri

EYT ne zaman çıkacak? EYT'liler emeklilik düzenlemesini heyecanla bekliyor. Yıl ve prim şartlarını tamamlayan vatandaşlar yaş şartı nedeniyle emekliliğe kavuşamamıştı. EYT düzenlemesi talep edilirken, EYT için komisyon kurulacağı açıklanmıştı. EYT ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT'de emeklilik hesabı nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’liler emeklilik imkanına kavuşuyor: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlarlara müjde! İşte EYT formülleri

EYT'LİLER EMEKLİLİK İMKANINA KAVUŞUYOR

Emeklilik için yıl ve prim şartlarını tamamlayıp yaş şartını bekleyen EYT'liler, bu düzenlemeyle emeklilik imkanına kavuşabilecek. Bu kapsamda olanlar yani 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların emeklilik zamanlarında maaşları için üç ayrı hesaplama yapılıyor. Daha sonra üç ayrı hesap yapılıp birleştiriliyor.

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EYT’liler emeklilik imkanına kavuşuyor: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlarlara müjde! İşte EYT formülleri

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da, kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkiliyor.

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EYT’liler emeklilik imkanına kavuşuyor: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlarlara müjde! İşte EYT formülleri

Dolayısıyla herkese göre ayrı maaşlar çıkıyor. Hatta aynı işyerinde aynı şartlarda çalışmış, ama farklı tarihlerde emekli olmuş kişilerin bile maaşları arasında değişiklikler olabiliyor. En basit şekliyle anlatmaya çalışırsak formül şöyle: Emekli maaşı= Ortalama aylık kazanç X Aylık bağlama oranı. Aylık bağlama oranını ise gün sayısı, yani prim ödediğiniz süre belirliyor.

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EYT’liler emeklilik imkanına kavuşuyor: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlarlara müjde! İşte EYT formülleri

UYGULANAN FORMÜLLER

Yukarıda söylediğimiz gibi üç ayrı formül uygulanıyor:

● 1999'A KADAR SÜRE: Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor.

3.600 gün için ise yüzde 70 olarak alınıyor.