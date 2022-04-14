EYT'liler emeklilik imkanına kavuşuyor: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlarlara müjde! İşte EYT formülleri

EYT ne zaman çıkacak? 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşların beklediği EYT yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. EYT ile ilgili komisyon kurulacağı açıklamasının ardından EYT ile emeklilik hesabının nasıl olacağı merak ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT düzenlemesinin çıkacağı tarihi bekliyor. EYT'de formüller ön plana çıkmaya başladı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'de hangi formül uygulanacak? İşte son gelişmeler...