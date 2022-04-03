Emekliye %16.45 zam netleşti. Nisan ayında cepler dolacak. SSK Bağ-Kur emeklisine kritik fark gelişmesi yaşanıyor. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına enflasyon rakamlarına göre zam uygulanıyor. Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamları ile zam oranı için rakamlar ortaya çıktı. Gözler 4 Nisan'da açıklanacak Mart ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Yeni açıklanacak enflasyon verilerine göre de Temmuz ayında yapılacak zamda artış yaşanması bekleniyor. Hal böyle olunca Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki, emekli maaş zammı için detaylar...