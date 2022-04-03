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Haberler Galeri Emekliye %16.45 zam netleşti! Nisan ayında cepler dolacak! SSK Bağ-Kur emeklisine kritik fark gelişmesi...

Emekliye %16.45 zam netleşti! Nisan ayında cepler dolacak! SSK Bağ-Kur emeklisine kritik fark gelişmesi...

Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı enflasyon verilerine göre belli oluyor. Emeklilere şimdiden yüzde 8.95'i aşan fark oluştu, böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2 ayda yüzde 16.45 zam oranı ortaya çıktı. Mart ayı enflasyon verilerinin 4 Nisan Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Böylelikle geriye 3 veri kalacak. Diğer yandan Nisan ayında emekliler bayram ikramiyelerine kavuşacak. Böylelikle bu süreç emekliler için kazançlı geçecek. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2022 19:10
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Emekliye %16.45 zam netleşti! Nisan ayında cepler dolacak! SSK Bağ-Kur emeklisine kritik fark gelişmesi...

Emekliye %16.45 zam netleşti. Nisan ayında cepler dolacak. SSK Bağ-Kur emeklisine kritik fark gelişmesi yaşanıyor. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına enflasyon rakamlarına göre zam uygulanıyor. Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamları ile zam oranı için rakamlar ortaya çıktı. Gözler 4 Nisan'da açıklanacak Mart ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Yeni açıklanacak enflasyon verilerine göre de Temmuz ayında yapılacak zamda artış yaşanması bekleniyor. Hal böyle olunca Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki, emekli maaş zammı için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye %16.45 zam netleşti! Nisan ayında cepler dolacak! SSK Bağ-Kur emeklisine kritik fark gelişmesi...

Çalışanlar ve emekliler için Nisan ve Temmuz, kazanç ayları olacak.

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Emekliye %16.45 zam netleşti! Nisan ayında cepler dolacak! SSK Bağ-Kur emeklisine kritik fark gelişmesi...

Emekliler bu ay alacakları bayram ikramiyelerinde artış müjdesi beklerken; Temmuz'da da milyonlar için ek zam söz konusu olabilecek.

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Emekliye %16.45 zam netleşti! Nisan ayında cepler dolacak! SSK Bağ-Kur emeklisine kritik fark gelişmesi...

Memurlar için zam, emekliler için zam + ikramiye ayı olan Temmuz'un kazanımlarının, ek iyileştirmelerle büyümesi bekleniyor.

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Emekliye %16.45 zam netleşti! Nisan ayında cepler dolacak! SSK Bağ-Kur emeklisine kritik fark gelişmesi...

İLK ADIM İKRAMİYE

Nisan ayına gelinmesiyle birlikte emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi.

1 Mayıs Pazar günü de Arefe.