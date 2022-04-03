03 Nisan 2022, Pazar
Emekliye %16.45 zam netleşti! Nisan ayında cepler dolacak! SSK Bağ-Kur emeklisine kritik fark gelişmesi...
Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı enflasyon verilerine göre belli oluyor. Emeklilere şimdiden yüzde 8.95'i aşan fark oluştu, böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2 ayda yüzde 16.45 zam oranı ortaya çıktı. Mart ayı enflasyon verilerinin 4 Nisan Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Böylelikle geriye 3 veri kalacak. Diğer yandan Nisan ayında emekliler bayram ikramiyelerine kavuşacak. Böylelikle bu süreç emekliler için kazançlı geçecek. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.04.2022 19:10
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