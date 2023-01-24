Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Aşkı Memnu yeni Nihal kim olacak?

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin yeni versiyonu geliyor. Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya gibi isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi 'Bihter' adıyla beyaz perdeye aktarılıyor. Öte yandan Hazal Kaya'nın hayat verdiği Nihal karakterini kimin canlandıracağı merak konusu oldu. Herkesin merakla beklediği Bihter ve Nhal'i canlandıracak olan isim belli oldu. İşte, Aşk-ı Memnu'da Nihal'e hayat verecek olan Helin Kandemir hakkında merak edilenler...