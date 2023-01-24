25 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Aşkı Memnu yeni Nihal kim olacak?

Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Aşkı Memnu yeni Nihal kim olacak?

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin yeni versiyonu geliyor. Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya gibi isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi 'Bihter' adıyla beyaz perdeye aktarılıyor. Öte yandan Hazal Kaya'nın hayat verdiği Nihal karakterini kimin canlandıracağı merak konusu oldu. Herkesin merakla beklediği Bihter ve Nhal'i canlandıracak olan isim belli oldu. İşte, Aşk-ı Memnu'da Nihal'e hayat verecek olan Helin Kandemir hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.01.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 15:37
  • 1
  • 11
Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Aşkı Memnu yeni Nihal kim olacak?

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Aşk-ı Memnu dizisinin film versiyonu yolda. Tekrar bölümleriyle izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi 'Bihter' adıyla film oluyor. Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin rol aldığı dizi şimdi de dijital bir platformda izleyici karşısına çıkacak. Bihter'i Farah Zeynep Abdullah'ın oynayacağı belirlenirken, yeni Nihal ise genç oyuncu Helin Kandemir oldu. İşte, Helin Kandemir'in hayatı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Aşkı Memnu yeni Nihal kim olacak?

AŞKI MEMNU YENİ NİHAL KİM OLACAK?

Aşk-ı Memnu'nun film versiyonunda Nihal'e hayat verecek isim Birsen Altuntaş'ın haberine göre Helin Kandemir olacak.

  • 3
  • 11
Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Aşkı Memnu yeni Nihal kim olacak?

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğretim eğitimine devam eden ve Icon Talent ile çalışan Kandemir, kameralar karşısına ilk defa 2013 yılında 'Ötesiz İnsanlar' adlı dizi ile geçerek Pelin Akıncı karakterini canlandırdı.

  • 4
  • 11
Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Aşkı Memnu yeni Nihal kim olacak?

Yörem Sucuk ve Yörem Zeytin reklam filmlerinde de yer alan genç oyuncu, sonrasında İsimsizler, Bir Litre Gözyaşı, Hakan: Muhafız, Doğduğun Ev Kaderindir gibi pek çok yapımda da yer aldı.

  • 5
  • 11
Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Aşkı Memnu yeni Nihal kim olacak?

Helin Kandemir, Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.