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Haberler Galeri Emeklilikte EYT'siz B-C planı devrede! 3600-5000 günle emeklilik imkanı da cepte! SSK, Bağ-kur'lunun maaş sistemi yeniden şekilleniyor; 2000 sonrası...

Emeklilikte EYT'siz B-C planı devrede! 3600-5000 günle emeklilik imkanı da cepte! SSK, Bağ-kur'lunun maaş sistemi yeniden şekilleniyor; 2000 sonrası...

Hükümet, emeklilik aylık bağlama sistemini yeniden düzenlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, geliri düşük olanlar için özel bir sosyal sigorta programının oluşturulması planlanıyor. Bu sistem, kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmalarını teşvik ederek sosyal güvencelerini artırmayı hedefliyor. Bağkur prim gün sayısının ne zaman 7200 güne düşeceği, emekli olmak isteyen vatandaşların merak ettiği kritik bir konu olarak gündeminde yer alıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2023 08:14
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Emeklilikte EYT’siz B-C planı devrede! 3600-5000 günle emeklilik imkanı da cepte! SSK, Bağ-kur’lunun maaş sistemi yeniden şekilleniyor; 2000 sonrası...

EYT (Erken Emeklilik Hakkı) yasasının ardından, Türkiye'de emeklilik sisteminde ikinci önemli reforma hazırlık yapılıyor. 2024-2028 dönemini kapsayan Kalkınma Planı'nda, sosyal güvenlik sistemiyle ilgili önemli reform adımları öngörülüyor. Bu plan, mevcut sosyal güvenlik sistemini daha sürdürülebilir ve etkili hale getirmeyi amaçlıyor. Reformlar arasında emeklilik yaşı, prim ödeme süreleri ve emeklilik maaşları gibi konuların ele alınması bekleniyor. İşte emeklilik sistemine ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilikte EYT’siz B-C planı devrede! 3600-5000 günle emeklilik imkanı da cepte! SSK, Bağ-kur’lunun maaş sistemi yeniden şekilleniyor; 2000 sonrası...

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, emekli refahının artırılması için sosyal güvenlik sistemi tamamlayıcı emeklilik, sağlık sistemleriyle desteklenecek. Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek, prim tabanı da güçlendirilecek. Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek. Sistemde mali sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışıyla uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacak.

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Emeklilikte EYT’siz B-C planı devrede! 3600-5000 günle emeklilik imkanı da cepte! SSK, Bağ-kur’lunun maaş sistemi yeniden şekilleniyor; 2000 sonrası...

ESNEK ÇALIŞMAYA UYUMLU

Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Dijitalleşmeyle birlikte geleneksel iş yeri kavramının dışında ortaya çıkan yeni çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemiyle uyumlaştırılması için hukuki altyapı güçlendirilecek.

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Emeklilikte EYT’siz B-C planı devrede! 3600-5000 günle emeklilik imkanı da cepte! SSK, Bağ-kur’lunun maaş sistemi yeniden şekilleniyor; 2000 sonrası...

TAMAMLAYICI SİGORTAYA TEŞVİK

Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklenecek. Genel Sağlık Sigortası sisteminin sürdürülebilirliği, kişilere alternatif bir sağlık güvencesi sağlanması ve kapasitenin etkin kullanımı için tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecek. Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak.

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Emeklilikte EYT’siz B-C planı devrede! 3600-5000 günle emeklilik imkanı da cepte! SSK, Bağ-kur’lunun maaş sistemi yeniden şekilleniyor; 2000 sonrası...

PRİM TAHSİLATI ARTIRILACAK

Sosyal güvenlik sisteminde prim tahsilatları artırılacak. Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecek. Sistemin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması için istihdam teşvikleri gözden geçirilecek, hizmet sunumunun kalitesi artırılacak. Kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerin ağırlığı artacak, teşvik sistemi etkin bir yapıya kavuşacak. Sisteme giriş kolaylaşacak. Bu amaçla farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek, kolay işverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak. Değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getirilecek. Sosyal güvenlik uygulamalarının kısmi süreli başta çalışma olmak üzere esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak.