Emeklilikte EYT'siz B-C planı devrede! 3600-5000 günle emeklilik imkanı da cepte! SSK, Bağ-kur'lunun maaş sistemi yeniden şekilleniyor; 2000 sonrası...

Hükümet, emeklilik aylık bağlama sistemini yeniden düzenlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, geliri düşük olanlar için özel bir sosyal sigorta programının oluşturulması planlanıyor. Bu sistem, kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmalarını teşvik ederek sosyal güvencelerini artırmayı hedefliyor. Bağkur prim gün sayısının ne zaman 7200 güne düşeceği, emekli olmak isteyen vatandaşların merak ettiği kritik bir konu olarak gündeminde yer alıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...