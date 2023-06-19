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Haberler Galeri TOKİ 3 ilde 1 milyon TL’nin altında satışa sundu! %10 peşinat, 180 ay vadeyle alt-orta gelirliye ev sahibi olma imkanı! Aylık 2.013 TL taksitle...

TOKİ 3 ilde 1 milyon TL’nin altında satışa sundu! %10 peşinat, 180 ay vadeyle alt-orta gelirliye ev sahibi olma imkanı! Aylık 2.013 TL taksitle...

TOKİ 3 ilde konut ve dükkan satışına başladı. Yüzde 10 peşinat ve 180 ay vade imkanıyla 1 milyon TL'nin altındaki konutlar alt ve orta gelirli aileleri ev sahibi yapacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ardından vatandaşın yanında olarak ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, yeni projelerini bir bir duyuruyor. İşte başvuru şartları ve detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023 18:16 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 18:16
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TOKİ 3 ilde 1 milyon TL’nin altında satışa sundu! %10 peşinat, 180 ay vadeyle alt-orta gelirliye ev sahibi olma imkanı! Aylık 2.013 TL taksitle...

TOKİ 3 ilde konut ve dükkan satışına başladı. Yüzde 10 peşinat ve 180 ay vade imkanıyla 1 milyon TL'nin altındaki konutlar alt ve orta gelirli aileleri ev sahibi yapacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ardından vatandaşın yanında olarak ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, yeni projelerini bir bir duyuruyor. İşte başvuru şartları ve detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ 3 ilde 1 milyon TL’nin altında satışa sundu! %10 peşinat, 180 ay vadeyle alt-orta gelirliye ev sahibi olma imkanı! Aylık 2.013 TL taksitle...

TOKİ 3 ilde yeni konut projelerini duyurdu. Bartın, Çorum ve Rize illerinde konutlar orta ve alt gelir grubu için satışa sunuldu.

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TOKİ 3 ilde 1 milyon TL’nin altında satışa sundu! %10 peşinat, 180 ay vadeyle alt-orta gelirliye ev sahibi olma imkanı! Aylık 2.013 TL taksitle...

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. T.C. vatandaşı olması,

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TOKİ 3 ilde 1 milyon TL’nin altında satışa sundu! %10 peşinat, 180 ay vadeyle alt-orta gelirliye ev sahibi olma imkanı! Aylık 2.013 TL taksitle...

2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,  Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)

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TOKİ 3 ilde 1 milyon TL’nin altında satışa sundu! %10 peşinat, 180 ay vadeyle alt-orta gelirliye ev sahibi olma imkanı! Aylık 2.013 TL taksitle...

3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,  Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.