19 Haziran 2023, Pazartesi
TOKİ 3 ilde 1 milyon TL’nin altında satışa sundu! %10 peşinat, 180 ay vadeyle alt-orta gelirliye ev sahibi olma imkanı! Aylık 2.013 TL taksitle...
TOKİ 3 ilde konut ve dükkan satışına başladı. Yüzde 10 peşinat ve 180 ay vade imkanıyla 1 milyon TL'nin altındaki konutlar alt ve orta gelirli aileleri ev sahibi yapacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ardından vatandaşın yanında olarak ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, yeni projelerini bir bir duyuruyor. İşte başvuru şartları ve detaylar...
Giriş Tarihi: 19.06.2023 18:16 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 18:16
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