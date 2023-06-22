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Haberler Galeri Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı, bayramdan önce yatar mı? 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı, bayramdan önce yatar mı? 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi...

"Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Temmuz ayında asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına zam uygulanacak. Yaşlı, bakıma muhtaç kimselere bakanlara ödenen evde bakım maaşının bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak konusu oluyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Haziran 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırılacak? İşte, güncel liste...

Giriş Tarihi: 22.06.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 15:32
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Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı, bayramdan önce yatar mı? 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi...

"Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile Bakanlığı tarafından evlerinde bakıma muhtaç kimselere bakanlara ödenen maaşlar yatırılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala söz konusu ödemeler hakkında detaylar sorgulanmaya başladı. İşte 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı, bayramdan önce yatar mı? 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

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Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı, bayramdan önce yatar mı? 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.

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Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı, bayramdan önce yatar mı? 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 448 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı

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Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı, bayramdan önce yatar mı? 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz." dedi.