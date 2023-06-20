HaberlerGaleriKısmi emeklilik tablosu meydana çıktı! SSK ve BağKur’luya 3600 gün müjdesi geldi! Kadınlarda 50, 51, 51 - Erkeklerde 55 , 56, 57 yaş...
Kısmi emeklilik tablosu meydana çıktı! SSK ve BağKur’luya 3600 gün müjdesi geldi! Kadınlarda 50, 51, 51 - Erkeklerde 55 , 56, 57 yaş...
Kısmi emeklilik detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3600 günle kısmi emeklilik formülü EYT düzenlemesinde kapsam dışından kalanlar tarafından merak ediliyor. Bu düzenleme, esnafın sosyal güvenlik primlerini daha erken sürede tamamlamalarına olanak tanıyarak, emeklilik süreçlerini erkene çekiyor. "3600 günle emeklilik için aranan şartlar neler?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte, konu hakkında detaylar!