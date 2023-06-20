Kısmi emeklilik tablosu meydana çıktı! SSK ve BağKur’luya 3600 gün müjdesi geldi! Kadınlarda 50, 51, 51 - Erkeklerde 55 , 56, 57 yaş...

Emeklilik düzenlemesi için yeni adımlar gelmeye devam ediyor. EYT sonrasında kapsam dışında kalanlar kısmi emeklilik formülü üzerinde duruyor. Özellikle kadınlar için prim gün sayısında esneklik sağlanması, doğum yapmış olan kadınlara prim günleri indirimi yapılması gibi düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Esnaflar için prim gün sayısının düşürülmesi de, esnaf kesimine destek amacıyla atılan adımlardan bir tanesi olarak önplana çıkıyor. Hal böyle olunca," 3600 prim günüyle emeklilik var mı, kimler yararlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte kısmi emeklilik için aranan şartlar!