TOKİ 3. Etap kura takvimi: Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ 3. Etap kura takvimi yayımlandı. "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura çekimi heyecanı devam ediyor. Kuraların birinci ve ikinci etabı sonucunda 23 ilde 50 bin 302 konutun hak sahibi belirlendi. Şimdi ise gözler diğer illere çevrildi. 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimi yapılacak iller belli oldu. Peki, Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ 3. Etap kura takvimi...