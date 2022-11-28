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Haberler Galeri TOKİ 3. Etap kura takvimi: Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ 3. Etap kura takvimi: Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ 3. Etap kura takvimi yayımlandı. "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura çekimi heyecanı devam ediyor. Kuraların birinci ve ikinci etabı sonucunda 23 ilde 50 bin 302 konutun hak sahibi belirlendi. Şimdi ise gözler diğer illere çevrildi. 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimi yapılacak iller belli oldu. Peki, Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ 3. Etap kura takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 16:53
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TOKİ 3. Etap kura takvimi: Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor. Birinci ve ikinci etap kura çekimi tamamlandı. Üçüncü etap kura takvimi TOKİ tarafından duyuruldu. Kademeli olarak gerçekleştirilen kura çekiminin ayrıntılarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ 3. Etap kura takvimi nasıl olacak? Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ 3. Etap kura takvimi: Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ 3. ETAP KURA TAKVİMİ

TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde 3. etap kurası başlıyor. Üçüncü etap kura çekimi 7 ilde 01-07 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak.

İşte il il kura tarihleri:

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TOKİ 3. Etap kura takvimi: Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman?

BOLU TOKİ KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Bolu TOKİ kura takvimi: 01 Aralık Perşembe

Dörtdivan: 94
Kıbrıscık: 198
Mengen: 204
Merkez: 200
Yeniçağa: 206 konut olmak üzere toplam 902 TOKİ inşa edilecek.

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TOKİ 3. Etap kura takvimi: Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman?

KARAMAN TOKİ KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Karaman TOKİ kura takvimi: 01 Aralık Perşembe

Başyayla: 45
Kazımkarabekir: 216
Merkez: 340
Merkez Akçaşehir: 150 konut olmak üzere toplam 751 TOKİ inşa edilecek.

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TOKİ 3. Etap kura takvimi: Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman?

DÜZCE TOKİ KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Düzce TOKİ kura takvimi: 2-3 Aralık 2022

Akçakoca: 100
Beyköybelde: 50
Cumayeri: 100
Çilimli: 50
Gölyaka: 100
Gümüşova: 100
Kaynaşlı: 100
Merkez: 320
Merkez Boğaziçi: 100
Yığılca: 80 konut olmak üzere toplam 1.100 TOKİ inşa edilecek.