28 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT'liyi mest edecek tablo netleşti! Emekli olmak için kilit formül! 1999, 2001, 2002, 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl, yaş ve staj...

EYT'liyi mest edecek tablo netleşti! Emekli olmak için kilit formül! 1999, 2001, 2002, 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl, yaş ve staj...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için atılan adımlar yakından takip ediliyor. Aralık ayına kısa süre kala gözler Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Düzenleme yasalaştığı anda iki koşulu sağlayan yaklaşık 1,5 milyonu aşkın vatandaş emekli olabilecek. 1999 yılı bu süreçte büyük önem taşıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar prim ve sigortalılık sürelerine odaklandı. EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? sorularına yanıt aranıyor. İşte, EYT için gelen son açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 18:27 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 18:27
  • 1
  • 20
EYT’liyi mest edecek tablo netleşti! Emekli olmak için kilit formül! 1999, 2001, 2002, 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl, yaş ve staj...

Son dakika emekli habarleri... Milyonlarca vatandaş EYT düzenlemesi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yasalarımızda emekli olmak isteyenlerden bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor. EYT yasası ile yaş şartı kaldırılarak 1999 düzenlemesi öncesi sigorta girişi olan herkese emeklilik kapısı açılacak. Hal böyle olunca,"Kime ne kadar prim ve sigortalılık süresi gerekiyor? EYT'de yaş şartı aranacak mı? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, 3600 gün ve 5400 gün ile kısmi emeklilik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
EYT’liyi mest edecek tablo netleşti! Emekli olmak için kilit formül! 1999, 2001, 2002, 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl, yaş ve staj...

3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem halini alan EYT düzenlemesi taslağı tek formül şeklinde teknik olarak tamamlandı. EYT yasası tasarısının Aralık ayında TBMM'ye sunulması, 15 Ocak tarihinde de yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası ise hak sahiplerinin başvuru süreci başlayacak.

  • 3
  • 20
EYT’liyi mest edecek tablo netleşti! Emekli olmak için kilit formül! 1999, 2001, 2002, 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl, yaş ve staj...

BAŞKAN ERDOĞAN DOĞRUDAN EYT TALİMATINI VERDİ

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışma tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başından beri 'Yaş şartı'nı tamamen kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak tek formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm rotasını çizdi. Buna göre EYT'ye tabi olacaklar prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.

  • 4
  • 20
EYT’liyi mest edecek tablo netleşti! Emekli olmak için kilit formül! 1999, 2001, 2002, 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl, yaş ve staj...

İLK ANDA EYT YASASI İLE EMEKLİ OLACAK SAYISI 1,5 MİLYONU AŞACAK

Yasa çıktığı anda bu iki koşulu sağlayan 1,5 milyonu aşkın vatandaş SGK'ya başvurarak emekli olabilecek. Bu rakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Haziran ayında yaptırdığı analiz sonrası ortaya çıktı. Bu nedenle yasa çıktığında ilk anda emekli olacakların sayısının daha da artması bekleniyor.

  • 5
  • 20
EYT’liyi mest edecek tablo netleşti! Emekli olmak için kilit formül! 1999, 2001, 2002, 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl, yaş ve staj...

MİLYONLARCA EYT'Lİ SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM GÜNÜNE ODAKLANDI

Bununla beraber EYT'ye tabi olacak sigortalılar 1999'taki düzenleme öncesindeki prim ve sigortalılık sürelerine odaklandı.