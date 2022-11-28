EYT’liyi mest edecek tablo netleşti! Emekli olmak için kilit formül! 1999, 2001, 2002, 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl, yaş ve staj...

Son dakika emekli habarleri... Milyonlarca vatandaş EYT düzenlemesi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yasalarımızda emekli olmak isteyenlerden bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor. EYT yasası ile yaş şartı kaldırılarak 1999 düzenlemesi öncesi sigorta girişi olan herkese emeklilik kapısı açılacak. Hal böyle olunca,"Kime ne kadar prim ve sigortalılık süresi gerekiyor? EYT'de yaş şartı aranacak mı? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, 3600 gün ve 5400 gün ile kısmi emeklilik...