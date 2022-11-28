HaberlerGaleriEYT'liyi mest edecek tablo netleşti! Emekli olmak için kilit formül! 1999, 2001, 2002, 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl, yaş ve staj...
EYT'liyi mest edecek tablo netleşti! Emekli olmak için kilit formül! 1999, 2001, 2002, 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl, yaş ve staj...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için atılan adımlar yakından takip ediliyor. Aralık ayına kısa süre kala gözler Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Düzenleme yasalaştığı anda iki koşulu sağlayan yaklaşık 1,5 milyonu aşkın vatandaş emekli olabilecek. 1999 yılı bu süreçte büyük önem taşıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar prim ve sigortalılık sürelerine odaklandı. EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? sorularına yanıt aranıyor. İşte, EYT için gelen son açıklamalar...