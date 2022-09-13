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Haberler Galeri Altın fiyatları için kritik seviye! O rakamları görebilir! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 1450 lira ile birlikte...

Altın fiyatları için kritik seviye! O rakamları görebilir! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 1450 lira ile birlikte...

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle yatırımcılar açıklamaları takip ediyor. Altının ons fiyatının güne pozitif başlaması sonrasında fiyatlar merak ediliyor. 5 aydır süren aralıksız düşüşün ardından yeni aya yükselişle giren Ons Altın sonrasında fiyatlar yeniden gündem oldu. Finans analisti İslam Memiş, gram altın için 1450 lira tahminine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Peki, 13 Eylül yarım, gram, çeyrek güncel altın fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2022 18:38 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 18:40
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Altın fiyatları için kritik seviye! O rakamları görebilir! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 1450 lira ile birlikte...

Yatırımcının için güvenilir liman olarak gördüğü altın fiyatları için araştırmalar sürüyor. Altının ons fiyatı 5 ay sonra ilk defa yeni ayda değer kazancında ilerlerken; gram altın 1000 liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor. Altında yaşanan dalgalanmada dünya genelinde doların gücünü kaybetmesi etkili oluyor. Finans analisti İslam Memiş, gram altın için 1450 lira tahminine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Memiş, dolardaki hareketliliği de değerlendirdi. Altın fiyatları için değerlendirmeleri haberimizde topladık. İşte, gram, çeyrek, yarım altın güncel fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatları için kritik seviye! O rakamları görebilir! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 1450 lira ile birlikte...

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Borsanın bir aylık getiride pozitif ayrıştığını görüyoruz ancak ülke ekonomisine katkı kısmı tartışılır. Bu tarafta pozitif görünüm devam ediyor. Seçim ekonomisi belirlendiği için bu taraf destekleniyor gibi duruyor.

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Altın fiyatları için kritik seviye! O rakamları görebilir! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 1450 lira ile birlikte...

Dolar TL serbest piyasalarda 18.28-18.31 lira aralığında. Gram altın TL ekranlarda 1007, banka ve serbest piyasalarda 1019-1023 lira aralığında. Euro dolar paritesi 1.0183 seviyesinde. Hızlı toparlanma ile haftaya başladı. Sterlin dolar 1.1680. Çünkü dolar endeksi haftaya düşüşle başladı.

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Altın fiyatları için kritik seviye! O rakamları görebilir! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 1450 lira ile birlikte...

Petrol fiyatlarındaki pozitif görünüm devam ediyor. Brent petrol varil fiyatı yine 93 dolar seviyesinde. Yıl sonu 120-140 dolar aralığı öngörümüz vardı. Yükselişlerin devam edeceğini öngörüyorum" dedi.

İslam Memiş gram altın için ise şu değerlendirmeleri yaptı...

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Altın fiyatları için kritik seviye! O rakamları görebilir! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 1450 lira ile birlikte...

GRAM ALTIN İÇİN 1450 LİRA AÇIKLAMASI

Altının ons fiyatı haftaya pozitif başladı. Yükseliş için 1728 doların üzerinde iki gece kapanış lazım. Şu anda 1724 dolarda olsa da 1728 üzeri iki kapanış olmadıkça buradaki görünümün pozitif olduğunu söyleyemiyorum. ABD'deki enflasyon verisi çok önemli. Açıklanacak veriyle birlikte hem emtia hem pariteler hem de doların seyrinde daha net tablo göreceğiz.