Altın fiyatları için kritik seviye! O rakamları görebilir! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 1450 lira ile birlikte...

GRAM ALTIN İÇİN 1450 LİRA AÇIKLAMASI

Altının ons fiyatı haftaya pozitif başladı. Yükseliş için 1728 doların üzerinde iki gece kapanış lazım. Şu anda 1724 dolarda olsa da 1728 üzeri iki kapanış olmadıkça buradaki görünümün pozitif olduğunu söyleyemiyorum. ABD'deki enflasyon verisi çok önemli. Açıklanacak veriyle birlikte hem emtia hem pariteler hem de doların seyrinde daha net tablo göreceğiz.