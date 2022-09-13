13 Eylül 2022, Salı
Altın fiyatları için kritik seviye! O rakamları görebilir! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 1450 lira ile birlikte...
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle yatırımcılar açıklamaları takip ediyor. Altının ons fiyatının güne pozitif başlaması sonrasında fiyatlar merak ediliyor. 5 aydır süren aralıksız düşüşün ardından yeni aya yükselişle giren Ons Altın sonrasında fiyatlar yeniden gündem oldu. Finans analisti İslam Memiş, gram altın için 1450 lira tahminine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Peki, 13 Eylül yarım, gram, çeyrek güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 13.09.2022 18:38 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 18:40
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