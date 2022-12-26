Akaryakıt fiyatları güncel liste: 27 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG'ye zam ya da indirim var mı? Brent petrol fiyatı...

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Petroldeki gelişmeler akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri tarafından benzin, motorin ve LPG fiyatları yakından takip edilirken, 27 Aralık'ta indirim ya da zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, 27 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.12.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 16:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL