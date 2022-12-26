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Haberler Galeri Akaryakıt fiyatları güncel liste: 27 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG'ye zam ya da indirim var mı? Brent petrol fiyatı...

Akaryakıt fiyatları güncel liste: 27 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG'ye zam ya da indirim var mı? Brent petrol fiyatı...

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Petroldeki gelişmeler akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri tarafından benzin, motorin ve LPG fiyatları yakından takip edilirken, 27 Aralık'ta indirim ya da zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, 27 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 16:41
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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 27 Aralık benzin, motorin mazot, LPG’ye zam ya da indirim var mı? Brent petrol fiyatı...

Benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Brent petrolde yaşanan gelişmelerle, "'Benzin, motorin ve LPG'ye indirim ya da zam olacak mı?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Akaryakıt fiyatlarında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 27 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 27 Aralık benzin, motorin mazot, LPG’ye zam ya da indirim var mı? Brent petrol fiyatı...

AKARYAKIT FİYATLARI ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

27 Aralık Salı günü motorin, benzin ve LPG grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Akaryakıt fiyatlarında son değişiklik 23 Aralık'ta yaşanmıştı. Bu tarihte benzine 67 kuruş zam gelmişti.

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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 27 Aralık benzin, motorin mazot, LPG’ye zam ya da indirim var mı? Brent petrol fiyatı...

26 Aralık İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 18.61 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.83 TL

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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 27 Aralık benzin, motorin mazot, LPG’ye zam ya da indirim var mı? Brent petrol fiyatı...

26 Aralık Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 18.82 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.25 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.83 TL

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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 27 Aralık benzin, motorin mazot, LPG’ye zam ya da indirim var mı? Brent petrol fiyatı...

26 Aralık İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 18.82 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.35 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.58 TL