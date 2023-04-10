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Haberler Galeri TOKİ 2+1,3+1 konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sözleşme imza tarihi, ödeme planı 2023

TOKİ 2+1,3+1 konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sözleşme imza tarihi, ödeme planı 2023

"TOKİ ödeme planı nasıl olacak, ilk taksitler ne zaman başlayacak?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında kura çekilişlerinde sıra İstanbul iline geldi. TOKİ İstanbul Esenler, Arnavutköy ve Başakşehir çekilişleri devam ederken hak sahibi olan vatandaşlar, "TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak, ilk taksitler ne zaman ödenecek? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 10:38
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TOKİ 2+1,3+1 konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sözleşme imza tarihi, ödeme planı 2023

TOKİ taksitleri ve ödeme takvimi, kura çekilişlerin ardından merak konusu oluyor. Türkiye genelinde 250 bin konutun inşa edileceği projede İstanbul'da 50 bin konut yapılacak. Ev sahibi olmaya hak kazananlar, "TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TOKİ konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte TOKİ ödeme planı 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ 2+1,3+1 konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sözleşme imza tarihi, ödeme planı 2023

TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

TOKİ sosyal konut projelerinin belirlenmesinin ardından binaların temeli atılacak. Akabinde ise sözleşme imzalanarak ödemenin gerçekleşmesi gerekmektedir.

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TOKİ 2+1,3+1 konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sözleşme imza tarihi, ödeme planı 2023

SÖZLEŞME İMZALAMA ŞARTLARI 2023!

TOKİ başvurusunda istenen şartlara ait belgeler sözleşme anında da istenecek. 1 yıldır projenin bulunduğu ilde ikamet ettiğine ait belge,

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TOKİ 2+1,3+1 konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sözleşme imza tarihi, ödeme planı 2023

Hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları) en fazla net 16.000₺ (İstanbul için 18.000₺) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri (Başvuru tarihi itibariyle),

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TOKİ 2+1,3+1 konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sözleşme imza tarihi, ödeme planı 2023

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) "Belgeyi"