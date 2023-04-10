TOKİ 2+1,3+1 konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sözleşme imza tarihi, ödeme planı 2023

"TOKİ ödeme planı nasıl olacak, ilk taksitler ne zaman başlayacak?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında kura çekilişlerinde sıra İstanbul iline geldi. TOKİ İstanbul Esenler, Arnavutköy ve Başakşehir çekilişleri devam ederken hak sahibi olan vatandaşlar, "TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak, ilk taksitler ne zaman ödenecek? İşte, haberin detayları...